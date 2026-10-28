Руското МВР: Руснаците, годни за война, остават без паспорт, ако не са на отчет

На мъже във възраст за военна служба ще бъде отказано издаване на паспорт, ако нямат документи за военна регистрация - военна карта, удостоверение за регистрация или удостоверение по образец от военната служба. Пресслужбата на руското МВР информира държавните информационни агенции в Русия за това. Тази сутрин ТАСС, позовавайки се на материали на министерството, съобщи само за военната карта.

Сред други основания за отказ на етапа на кандидатстване за паспорт, МВР посочи невалиден вътрешен паспорт и снимки, които не отговарят на изискванията.

Настоящите разпоредби изискват военна карта само "ако е налична", а ако такава няма, самата паспортн агенция изисква данните от военната служба. Удостоверението за регистрация не е посочено в разпоредбите. Не е известно кога са влезли в сила промените.

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Правозащитници многократно са подчертавали, че военна карта и удостоверение от военната служба трябва да се представят само ако са налични. Адвокатът Максим Гребенюк заяви пред "Осторожно Новости", че подобни ограничения не са съществували преди и че руското правителство изгражда система, която позволява на хората да проверяват военната си регистрация през държавни услуги.

Възрастта за наборна служба в Русия е между 18 и 30 години, считано от 1 януари 2024 година.

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