Счупен крак на дете и шест месеца пробация: Футболист от елита на България призна вината си

Футболистът на Локомотив (Пловдив) Севи Идриз е получил шестмесечна пробация, след като се е признал за виновен за причиняване на средна телесна повреда на малолетно момче. Случаят е от февруари 2025 година в Асеновград, когато младият играч все още е бил непълнолетен. Наказанието е определено след споразумение с прокуратурата, одобрено от Районния съд в Асеновград на 29 октомври 2026 година, съобщават местните медии.

Какво се е случило в Асеновград?

Инцидентът е от 1 февруари 2025 година. Според материалите по делото Идриз умишлено е причинил на малолетно момче счупване на големия пищял на левия крак в областта на коляното. Травмата е довела до трайно затрудняване на движението на крайника и е квалифицирана като средна телесна повреда. Деянието е извършено по хулигански подбуди.

Към момента на случилото се футболистът не е бил навършил 18 години, но съдът е приел, че е разбирал свойството и значението на постъпката си и е можел да ръководи действията си. В съдебната зала Идриз е признал вината си и е приел повдигнатото обвинение. "Разбирам обвинението. Признавам се за виновен", заявил е футболистът според публикуваната информация от съдебното заседание.

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Какво наказание получава футболистът?

Районният съд в Асеновград е одобрил споразумението между обвиняемия и прокуратурата, с което е наложено наказание от шест месеца пробация. През този период Идриз ще трябва да се регистрира по настоящ адрес и да се подписва два пъти седмично. Предвидени са и задължителни периодични срещи с пробационен служител. Футболистът трябва да заплати и 403,55 евро разноски по делото. Съдебният акт е окончателен и има последиците на влязла в сила присъда.

Пострадалото семейство може да потърси обезщетение

Любопитен детайл е, че споразумението не предвижда парично обезщетение за пострадалото момче. Семейството му обаче има възможност да предяви отделен граждански иск за претърпените неимуществени вреди, включително болките и страданията вследствие на травмата. Според публикуваната информация от съдебното заседание не става ясно кои конкретни смекчаващи обстоятелства са били взети предвид при определянето на наказанието.

Севи Идриз е роден през 2007 година и преминава в Локомотив (Пловдив) от ЦСКА 1948 през лятото на 2025-а, няколко месеца след инцидента. Оттогава е част от представителния състав на "черно-белите" и вече има участия и попадения в Първа лига.

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