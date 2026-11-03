Огромно признание за Никола Цолов в Англия

Цял свят говори за Никола Цолов! Българският пилот, който продължава да се бори за титлата във Формула 2, е сериозно спряган и за повишение във Формула 1. Той може да замени Лиам Лоусън в отбора на Рейсинг Булс, въпреки че новозеландецът се представя много силно през последните месеци. Очаква се в следващите седмици да бъде взето окончателно решение за пилотската двойка през 2027 година.

Специално признание за таланта на Никола Цолов

През изминалия уикенд Цолов направи официалния си дебют с болид от Формула 1. Той кара автомобила на Лоусън по време на първата свободна тренировка за Гран При на Мексико. Българинът остави много добави впечатления и завърши на 12-о място - само на 0.126 стотни от титулярния пилот на тима Аврид Линдблад. Всичко това прави Цолов едно от най-ярките имена на новото поколение. По тази причина той попадна и в селекцията на английския вестник "The Sun" на пилотите, които имат талант и потенциал да се превърнат в следващите звезди във Формула 1.

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"Българският пилот Никола Цолов заема второ място във Формула 2 зад Камара и поставя под сериозно напрежение Лиам Лоусън за титулярно място в Рейсинг Булс. Звездата на Кампос Рейсинг също взе участие в първата свободна тренировка в Мексико, но получи лека травма в крака при излизането от болида. 19-годишният българин е шампион в испанската Формула 4, карал е две години за картинг отбора на Фернандо Алонсо, а след като бе част от Академията на Алпин между 2022 и 2024 година, през 2025 година се присъедини към Ред Бул", написаха от "The Sun" за Българския лъв.

Освен Цолов, в класацията попаднаха Рафаел Камара, който вече си осигури място в най-елитната автомобилна надпревара с екипа на Хаас, както и Фреди Слейтър, Уго Угочукву и действащият шампион във Формула 2 - Леонардо Форнароли, който заема ролята на резервен пилот на Макларън.

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