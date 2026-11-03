Редовен участник в Шампионска лига изкушава звезда на Лудогорец с грандиозна заплата

Опитите на европейските грандове да отмъкнат голямата звезда на Лудогорец от Разград продължават. Става въпрос за Петър Станич, който привлече вниманието на футболния свят с изявите си през миналия сезон. "Орлите" някак си успяха да го задържат през летния трансферен прозорец, когато Олимпиакос бе на крачка от осъществяването на сделка. Сега има нов сериозен кандидат за услугите на сръбския халф.

Цървена звезда ще се опита да върне Станич в Сърбия

Медиите в Сърбия съобщават, че местният гранд Цървена звезда ще направи опит да привлече Станич през предстоящия зимен трансферен прозорец. "Звездашите", където играе и родният национал Кристиян Балов, имат намерение да увеличат бюджета си за заплати, с което да привлекат по-сериозни имена в редиците си. Изданието "Mozzartsport", цитирано от "Тема Спорт", публикува материал с разговор с член от ръководството на клуба. В него се казва следното:

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"Трябва да създадем атмосфера, която да кара играчите да искат да дойдат тук. Освен Илич, Петър Станич също би получавал заплата от 1.2 милиона евро. Техните възнаграждения, ако подпишат, разбира се, биха били съизмерими с тези на централния нападател Марко Арнаутович и крилото Владимир Лучич", заявиха от ръководството пред mozzartsport.com. Ако тази информация е правилна, то вероятно Станич би бил склонен да се съгласи. Една от причините, поради които пропадна сделката с Олимпиакос през лятото, бе свързана с финансовото му възнаграждение.

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