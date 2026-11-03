Тир катастрофира и разпиля товара си: АМ “Хемус“ е блокирана

Катастрофирал тир и разпилян товар са причина за образувалата се километрична колона от превозни средства при 16-ти километър на АМ “Хемус“ в посока София. И към момента движението остава напълно блокирано, докато продължават дейностите по почистване на пътното платно. Още: Двама загинали при тежка катастрофа между камион и автобус край Пазарджик

Няма информация за пострадали хора при инцидента. “Временно е ограничено движението при км 16 по АМ “Хемус“ в посока София поради почистване на пътното платно след ПТП. Трафикът се регулира от екип на “Пътна полиция“. Водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост”, съобщиха от Агенция “Пътна инфраструктура“ (АПИ). Още: Казаха как се е запалил тирът, изгорял вчера на АМ “Тракия“