Ударени кораби край България:

"От вас го чувам. Нямам представа": Проданов не знае за планирано посегателство върху спестяванията за пенсии

03 ноември 2026, 15:52 часа 522 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"От вас го чувам. Нямам представа": Проданов не знае за планирано посегателство върху спестяванията за пенсии

"От вас го чувам. Нямам представа". Така председателят на бюджетна комисия в парламента и депутат от "Прогресивна България" Константин Проданов отговори по време на пресконференция за публичните финанси във връзка с информацията, която е достигнала до опозицията, а именно, че управляващите и кабинетът на Румен Радев планират да национализират частично втория стълб на пенсионното осигуряване, като целта е да финансират дефицита в бюджета. 

Информацията идва в навечерието на бюджет 2027 г., който се очаква да бъде внесен скоро в парламента, както и на фона на процедурата по свръхдефицит, в която се намира България.

Опозицията се готви за протести

"Поредно скандално действие на властта - получихме информация, че планират да национализират частично втория стълб на пенсионното осигуряване, за да финансират дефицита". Това написа в личната си страница във Facebook Божидар Божанов, съпредседател на "Да, България" и депутат от "Демократична България" (ДБ). С думата "дефицита" той има предвид бюджетния дефицит.

 "Ще бръкнат в джоба на всеки български граждани с по 433 евро. Това е доста по-нагло от това, което се опитваха да направят предишната година в кабинета "Желязков". Това каза лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев пред медиите в парламента във връзка с информацията, че планират да национализират частично втория стълб на пенсионното осигуряване, за да финансират дефицита.

Лидерът на "Продължаваме промяната" заяви, че, ако наистина от правителството решат да направят глупостта да бръкнат с по 433 евро в джоба на всеки гражданин - ще призоват за протести. ОЩЕ: "Доста по-нагло от кабинета "Желязков": Асен Василев призова за протести, ако се посегне на спестяванията за пенсии (ВИДЕО)

Живот на заем и свръхдефицит заради предишна власт

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

По-рано от "Прогресивна България" обвиниха предишните управления, че досега българите са живели на заем. Думите им дойдоха предвид одитните доклади на Сметната палата относно състоянието на публичните финанси, АПИ и НОИ за периода от началото на 2020 до май 2026 г.

Управляващите заговориха за "фискални бомби", "бюджетни примки" и "дългов капан", както и че никой преди не е мислил кой ще плаща сметката после. ОЩЕ: "Последните няколко години сме живели на заем": ПБ обвини предишни управления за свръхдефицита

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
дефицит Пенсии Константин Проданов втори пенсионен стълб Прогресивна България
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
Още от Финанси
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес