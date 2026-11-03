"От вас го чувам. Нямам представа": Проданов не знае за планирано посегателство върху спестяванията за пенсии

"От вас го чувам. Нямам представа". Така председателят на бюджетна комисия в парламента и депутат от "Прогресивна България" Константин Проданов отговори по време на пресконференция за публичните финанси във връзка с информацията, която е достигнала до опозицията, а именно, че управляващите и кабинетът на Румен Радев планират да национализират частично втория стълб на пенсионното осигуряване, като целта е да финансират дефицита в бюджета.

Информацията идва в навечерието на бюджет 2027 г., който се очаква да бъде внесен скоро в парламента, както и на фона на процедурата по свръхдефицит, в която се намира България.

Опозицията се готви за протести

"Поредно скандално действие на властта - получихме информация, че планират да национализират частично втория стълб на пенсионното осигуряване, за да финансират дефицита". Това написа в личната си страница във Facebook Божидар Божанов, съпредседател на "Да, България" и депутат от "Демократична България" (ДБ). С думата "дефицита" той има предвид бюджетния дефицит.

"Ще бръкнат в джоба на всеки български граждани с по 433 евро. Това е доста по-нагло от това, което се опитваха да направят предишната година в кабинета "Желязков". Това каза лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев пред медиите в парламента във връзка с информацията, че планират да национализират частично втория стълб на пенсионното осигуряване, за да финансират дефицита.

Лидерът на "Продължаваме промяната" заяви, че, ако наистина от правителството решат да направят глупостта да бръкнат с по 433 евро в джоба на всеки гражданин - ще призоват за протести. ОЩЕ: "Доста по-нагло от кабинета "Желязков": Асен Василев призова за протести, ако се посегне на спестяванията за пенсии (ВИДЕО)

Живот на заем и свръхдефицит заради предишна власт

По-рано от "Прогресивна България" обвиниха предишните управления, че досега българите са живели на заем. Думите им дойдоха предвид одитните доклади на Сметната палата относно състоянието на публичните финанси, АПИ и НОИ за периода от началото на 2020 до май 2026 г.

Управляващите заговориха за "фискални бомби", "бюджетни примки" и "дългов капан", както и че никой преди не е мислил кой ще плаща сметката после. ОЩЕ: "Последните няколко години сме живели на заем": ПБ обвини предишни управления за свръхдефицита