"Радев одобри назначението ми, но Копринков го блокира": Ива Митева проговори за кадровите игри на властта

Бившият председател на Народното събрание Ива Митева отправи тежки обвинения към премиера Румен Радев и неговия началник на политическия кабинет Николай Копринков. По думите ѝ Радев лично е одобрил назначаването ѝ за заместник-министър на транспорта, но предложението е било блокирано от Копринков и е престояло повече от четири месеца в кабинета му.

В интервю за YouTube канала на Ивелин Николов Митева разказа за поредица от предложения за постове, които получила след идването на власт на "Прогресивна България" (ПБ), но така и не се реализирали. Тя определи случващото се като демонстрация на задкулисно влияние, липса на принципи и страх в управлението. Още: Иво Христов има 750 000 евро, семействата на Копринков и Йотова също впечатляват

Обещан пост, блокиран от Копринков

Митева обясни, че първоначално Николай Копринков ѝ предложил да стане главен секретар на Министерския съвет. След като приела идеята да се върне в държавната администрация с условието да има възможност да работи за реформи, вместо това била назначена за директор на Правната дирекция в Министерския съвет. Прекарала на поста едва три седмици, след което напуснала.

По думите ѝ впоследствие разбрала, че една и съща длъжност е била предлагана последователно на няколко души.

"Една и съща позиция се предлага на няколко души последователно. Дали е, за да държат хората, дали е, за да им се молят, дали е, за да бъдат в подчинено положение, не мога да кажа, но е изключително неприятно, изключително грозно и изключително страхливо", заяви Митева.

През юли 2026 г. Министерството на транспорта съобщи, че тя ще бъде назначена за заместник-министър в екипа на министъра Георги Пеев. Самото предложение дошло лично от него, след като двамата се срещнали и той обяснил, че има нужда от човек с опит в законодателството. Още: Румен Радев назначи 18 заместник-министри, Николай Копринков става началник на кабинета му

Митева призна, че първоначално дори не познавала министъра на транспорта, но приела предложението, след като той ѝ обяснил, че следи работата ѝ и смята, че може да бъде полезна на поста. По думите ѝ Пеев получил съгласието на премиера Румен Радев, а информацията за предстоящото назначение била разпространена от министерството.

"Имахме "да" от премиера Радев, който трябва да подпише назначаването. Новината беше контролирано пусната от Министерството на транспорта. Предложението обаче стигна до кабинета на началника на кабинета Николай Копринков и стои вече повече от 4 месеца там в този кабинет", разказа тя.

"Слабост и страхливост": Критиките към Радев

Бившата председателка на парламента определи като "слабост и страхливост" факта, че премиерът допуска негов подчинен да блокира назначение, за което самият той е дал съгласието си. Още: "Щом ти ще ни спасяваш, да са живи и здрави спасените": Борисов за модела Радев-Копринков (ВИДЕО)

"Това показва слабост, страхливост. Това показва, че имаме хора, които ни управляват и нямат гръбнак, нямат собствено мнение", коментира Митева.

Тя допусна, че блокирането на назначението ѝ може да е своеобразно отмъщение от страна на Копринков заради напускането ѝ на Министерския съвет. Разказа, че след това са ѝ били предлагани и други позиции, включително участие в борд, но отказала.

Митева отправи критики и лично към Румен Радев, като го обвини, че не е намерил смелост да ѝ обясни защо назначението ѝ е спряно. Тя припомни, че премиерът често цитира италианския магистрат Джовани Фалконе, убит от мафията, и посланието му за необходимостта човек да отстоява позициите си с вдигната глава.

"Аз видях точно този премиер, който стои с наведена глава и мълчи. Той не можа да ми отговори на нито един въпрос защо ме потърсиха за работа и след това - мълчание", заяви тя. Още: Изненада: Копринков не си тръгна с Радев от президентството, ясни са първите лица на партията (СНИМКИ)

Според Митева реалната власт при вземането на кадрови решения е съсредоточена в Николай Копринков. Тя разкритикува и цялостното управление на "Прогресивна България", като заяви, че очакванията ѝ за промяна не са се оправдали.

"Не видяхме меритокрация", посочи бившата председателка на парламента. Според нея най-подготвените и способни хора не получават възможност да заемат отговорни позиции, докато на ключови постове попадат некомпетентни и безскрупулни кадри.

Митева постави под съмнение и качеството на парламентарната група на ПБ, както и способността на правителството да взема бързи и последователни решения. Тя определи управлението като бавно, тромаво и нерешително и допусна, че част от назначенията са резултат по-скоро на лични контакти, отколкото на професионални качества.