Керхер отвори вратите на своя дом: как иновациите в почистването помагат за повече уют и време с любимите хора

Керхер България посрещна представители на медиите и свои партньори на специално събитие под надслов „Добре дошли в дома на Керхер“. Посветено на семейните ценности и уюта, то пренесе гостите в истинска домашна обстановка, за да демонстрира как интелигентните решения за чистота улесняват ежедневието и подаряват на съвременния човек най-ценния ресурс - повече свободно време.

Немската компания приветства своите гости в пространство, преобразено в истински дом - с антре, дневна и детска стая, създаващо неподправена атмосфера на хармония и топлина. Гостите имаха възможност да се разходят из различните стаи, където чрез практически демонстрации се запознаха с уреди от всички категории за безупречно почистване на дома и как те пасват естествено в бита. Във всяко помещение те видяха в действие съответните интелигентни помощници от портфолиото на Керхер: безкабелни подопочистващи уреди, технологии за дълбоко почистване на мека мебел, умни автономни роботи, както и емблематичното за бранда освежаване с пара. От ежедневното почистване до по-специфичните задачи, решенията на Керхер доказаха как могат да осигурят не само дом, който блести от чистота, но и повече безценно време с любимите хора.

„Добре дошли у дома! Днес сме ви поканили не просто на представяне на Керхер, а на гости в нашия дом. Защото вярваме, че най-добрите истории се разказват там, където хората се чувстват добре.“ С тези думи Калин Павлов, управител на българското дружество, приветства гостите и откри основната част на събитието. В своето изказване той акцентира, че зад 90-годишната история на световната марка стоят именно семейните ценности, доверието и грижата за хората. „Ние не създаваме технологии просто за да почистваме. Създаваме решения, които помагат на хората да живеят по-комфортно и да имат повече време за това, което обичат“, допълни той, подчертавайки петте основни ценности на компанията: отговорност, доверие, любопитство, смелост и страст.

Специален гост бе и актрисата Валя Каролева, позната на публиката от ролята си на Жана в българската комедия „Брънч за начинаещи“. Тя сподели от първо лице как подготвя дома си за гости и за удоволствието да почистваш бързо и лесно, като призна, че чистотата е нейна лична страст, а уредите на марката - нейната дясна ръка.

„Когато Валя стана Жана, тогава припознах Керхер като част от моето семейство. Всичко започна на снимачната площадка, където буквално се влюбих в уредите на марката, а днес те ми помагат да достигна до перфекционизма в чистотата, на който моята героиня ме научи.” допълни тя.

След официалната част и общата обиколка на дома, настъпи време за коктейл и разговори с екипа на Керхер. Гостите имаха шанса сами да изпробват възможностите на уредите и лично да се уверят, че с правилните помощници грижата за дома може да бъде едновременно ефективна и приятна.

Със своето събитие Керхер затвърди позицията си на иноватор, но и отново показа, че постаня пълноценния начин на живот и благополучието на семейството в абсолютния център на бизнеса си.

Пълното портфолио от интелигентни решения за дома може да бъде разгледано в центровете на марката в страната, както и онлайн на https://www.kaercher.com/bg/