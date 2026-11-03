"Последните няколко години сме живели на заем": ПБ обвини предишни управления за свръхдефицита

Макар от "Прогресивна България" да заявиха, че няма да сочат никого с пръст, от партията на Румен Радев описаха картината на публичните финанси в последните години като "крайно безотговорно и безотчетно управление, в което водещи са били популизъм, краткосрочни предизборни сметки и не е мислено кой ще плаща сметката". Думите им бяха във връзка с одитните доклади на Сметната палата за публичните финанси, АПИ и НОИ за периода от началото на 2020 до май 2026 г.

От "Прогресивна България" обърнаха внимание, че в отчетния период са управлявали и служебни кабинети на Румен Радев, но те са действали в условията на приети от парламента бюджети, а единственият актуализиран бюджет е бил по времето на служебния министър на финансите Асен Василев.

След одитите от партията заговориха за "фискални бомби", дългов капан" и "бюджетни примки".

"Трябва да се прекратят всякакви спекулации, че одитите ще бъдат използвани за извинение за ограничаване, отнемане, намаляване, замразяване и каквото и да е на социални права, пенсии и придобивки", категоричен е шефът на бюджетна комисия и депутат от "Прогресивна България" Константин Проданов.

Живот на заем

"Последните няколко години сме живели на заем", обобщи Проданов и отчете, че потърпевши в момента са всички българи. "Тези, които се хвалят с повишаването на доходите, премълчават нещо много ключово, а то е, че голяма част от благосъстоянието на българите зависи от спестяванията им, а те са ерозирали много драстично заради инфлационния данък", смята още Проданов.

Колегата му от "Прогресивна България" и шеф на икономическа комисия Стефан Белчев обърна внимание на докладите на Сметната палата за извършен одит в Министерство на финансите за периода 1 декември 2020 до 31 май 2026 г. Той заговори за "фискални бомби", които са заложени в миналото, както и за плашещи тенденции, които чертаят опасна картина за страната.

"България се намира в дългов капан. Държавният дълг престава да бъде инструмент за стратегически инвестции, които да носят бъдеща добавена стойност, а се е трансформирал в механизъм за касово покриване на текущите нужди и ежедневните сметки", добави още Белчев.

Според "Прогресивна България" бюджетните параметри са били задържани по-ниски, в резултат на което влизането ни в Еврозоната са били направени на база неадекватна информация. ОЩЕ: "Доста по-нагло от кабинета "Желязков": Асен Василев призова за протести, ако се посегне на спестяванията за пенсии (ВИДЕО)

Държавните служители и бюджетната примка

Белчев обърна внимание, че държавният бюджет е вкаран в бюджетна примка чрез автоматични разходи за заплати.

"Разходите за персонал е космическите 14,3 млрд. лв. Публичният сектор е преминал от контролирани увеличения към автоматични индексации на заплатите в администрацията", обясни Белчев.

По думите му населението на България се е стопило със 7,13% за коментирания период, но бройката на чиновниците на 1000 души население в бюджетните организации се е увеличила на 24 на 28 човека.

"Ако продължава същият този тренд - след 90 години цялото население на трудоспособна възраст би било на държавна служба", добави Белчев.

Фокуси за сметка на регионите

Според "Прогресивна България" има нагласяне на фискалната картина на гърба на българските региони.

"През 2024 г. се извърши един безпрецедентен бюджетен абсурд, одобри се програма за общиннски и национални проекти на стойност 13 млрд. лв., при ясен законов таван от едва 10 млрд. лева. Общините бяха излъгани с над 32", каза още Белчев.

От партията обърнаха внимание и на анексите за ремонти в АПИ, като според тях в този случай държавата е мамила всички. ОЩЕ: Сметната палата разкри финансов хаос в АПИ: Сключва договори за милиарди без да има парите