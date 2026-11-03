Първи резултати от вота:

Девет български евродепутати скочиха срещу закриването на Комисията по досиетата

03 ноември 2026, 15:28 часа 832 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Девет български евродепутати скочиха срещу закриването на Комисията по досиетата

Закриването на Комисията по досиетата е "стряскащо, неаргументирано и част от идеологията на сегашното управление". Това заявиха девет български евродепутати в обща позиция от Брюксел, в която настояват внесеният в Народното събрание законопроект за закриване на институцията да бъде оттеглен. Позицията е подписана от Андрей Ковачев, Андрей Новаков, Ева Майдел, Емил Радев, Ивайло Вълчев, Илия Лазаров, Никола Минчев, Радан Кънев и Христо Петров.

Според тях прехвърлянето на функциите на комисията към Държавна агенция "Архиви" ще постави под въпрос нейната независимост и ще създаде предпоставки за политическо влияние върху процеса по разкриване на принадлежност към бившата Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.

Евродепутатите определят решението като част от идеологическата посока на управляващите и отправят критики към отношението им към бившите структури на Държавна сигурност. Още: Бивши агенти на ДС може да отговарят за собствения си архив: Комисията скочи срещу закриването си

"Явно управляващите се водят от максимата, че който контролира наратива за миналото, той контролира бъдещето", се казва в позицията.

Независимостта на комисията под въпрос

Според авторите на позицията създаването на Комисията по досиетата през 2006 г. е било част от усилията за осветляване на престъпленията на комунистическия режим и е предшествано от препоръки на европейските институции. Те припомнят, че свободният достъп до архивите на тоталитарните служби продължава да бъде изискване и към държавите кандидатки за членство в Европейския съюз.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Евродепутатите подчертават, че досегашният модел гарантира по-голяма независимост, тъй като членовете на комисията се избират от Народното събрание, нито една политическа сила няма мнозинство в нея, а институцията се отчита пред парламента. Още: "Ченгетата ще печелят дела срещу държавата": Кашъмов критикува закриването на Комисията по досиетата

При предложения нов модел дейността ще бъде прехвърлена към Държавна агенция "Архиви", а съставът, задачите и правилата за работа на новата Централна експертна комисия ще се определят административно, а не със закон.

"Независимостта и безпристрастността при установяването и обявяването на принадлежност към тоталитарните служби трябва да бъдат гарантирани със закон, а не да зависят от административни решения", посочват деветимата.

Те предупреждават и за липсата на достатъчно ясни гаранции срещу зависимости както от бившите репресивни структури, така и от съвременните служби.

"Не можем да измерваме в бюджетни пера цената на истината"

Още: ПБ дърпа шалтера на Комисията по досиетата, прави обществено обсъждане от кумова срама

Евродепутатите отхвърлят аргументите за административна реформа, оптимизация и икономии като недостатъчни, за да оправдаят закриването на институцията. Според тях през годините комисията е натрупала значителен архивен и експертен капацитет и е изградила работеща система за съхраняване и предоставяне на документи.

Те изтъкват, че архивите имат значение не само за историческите изследвания, но и за правото на гражданите да знаят как е действал репресивният апарат на комунистическия режим, кой е участвал в преследването на хиляди хора и каква е била ролята на свързаните с него лица.

"Комисията не пише история по поръчка, а публикува факти, подкрепени с архивни свидетелства, и така прави невъзможно миналото да бъде премълчавано, оправдавано или манипулирано", се казва още в позицията.

Според авторите, ако има необходимост от по-ефективна работа, дигитализация и по-добър достъп до документите, тези процеси трябва да бъдат подкрепени, а не да се ликвидира съществуващата институция. Още: Вързан ключ: Правителството на Радев с антинаграда за достъп до информация (ВИДЕО)

"Не можем да измерваме в бюджетни пера цената на истината за тоталитарния режим", категорични са евродепутатите.

Призив за оттегляне на законопроекта

В позицията си деветимата припомнят, че отварянето на архивите е част от демократичния преход на България и от европейския ангажимент към паметта за жертвите на тоталитарните режими.

Те се позовават и на позициите на Европейския парламент за значението на историческата памет, съхраняването на архивите и достъпа до информация за репресивните практики на тоталитарните власти. Още: Официално: Властта започна закриване на Комисията по досиетата

"Европейският демократичен опит показва, че помирението и устойчивата демокрация не се изграждат чрез забрава, а чрез истина, памет и прозрачност", заявяват евродепутатите.

В заключение те определят внесения законопроект за изменение на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия като нецелесъобразен, неаргументиран и необоснован и настояват той да бъде оттеглен.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Комисия по досиетата Евродепутати български евродепутати
Ивайло Анев
Ивайло Анев Редактор
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес