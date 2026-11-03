Девет български евродепутати скочиха срещу закриването на Комисията по досиетата

Закриването на Комисията по досиетата е "стряскащо, неаргументирано и част от идеологията на сегашното управление". Това заявиха девет български евродепутати в обща позиция от Брюксел, в която настояват внесеният в Народното събрание законопроект за закриване на институцията да бъде оттеглен. Позицията е подписана от Андрей Ковачев, Андрей Новаков, Ева Майдел, Емил Радев, Ивайло Вълчев, Илия Лазаров, Никола Минчев, Радан Кънев и Христо Петров.

Според тях прехвърлянето на функциите на комисията към Държавна агенция "Архиви" ще постави под въпрос нейната независимост и ще създаде предпоставки за политическо влияние върху процеса по разкриване на принадлежност към бившата Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.

Евродепутатите определят решението като част от идеологическата посока на управляващите и отправят критики към отношението им към бившите структури на Държавна сигурност. Още: Бивши агенти на ДС може да отговарят за собствения си архив: Комисията скочи срещу закриването си

"Явно управляващите се водят от максимата, че който контролира наратива за миналото, той контролира бъдещето", се казва в позицията.

Независимостта на комисията под въпрос

Според авторите на позицията създаването на Комисията по досиетата през 2006 г. е било част от усилията за осветляване на престъпленията на комунистическия режим и е предшествано от препоръки на европейските институции. Те припомнят, че свободният достъп до архивите на тоталитарните служби продължава да бъде изискване и към държавите кандидатки за членство в Европейския съюз.

Евродепутатите подчертават, че досегашният модел гарантира по-голяма независимост, тъй като членовете на комисията се избират от Народното събрание, нито една политическа сила няма мнозинство в нея, а институцията се отчита пред парламента. Още: "Ченгетата ще печелят дела срещу държавата": Кашъмов критикува закриването на Комисията по досиетата

При предложения нов модел дейността ще бъде прехвърлена към Държавна агенция "Архиви", а съставът, задачите и правилата за работа на новата Централна експертна комисия ще се определят административно, а не със закон.

"Независимостта и безпристрастността при установяването и обявяването на принадлежност към тоталитарните служби трябва да бъдат гарантирани със закон, а не да зависят от административни решения", посочват деветимата.

Те предупреждават и за липсата на достатъчно ясни гаранции срещу зависимости както от бившите репресивни структури, така и от съвременните служби.

"Не можем да измерваме в бюджетни пера цената на истината"

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Евродепутатите отхвърлят аргументите за административна реформа, оптимизация и икономии като недостатъчни, за да оправдаят закриването на институцията. Според тях през годините комисията е натрупала значителен архивен и експертен капацитет и е изградила работеща система за съхраняване и предоставяне на документи.

Те изтъкват, че архивите имат значение не само за историческите изследвания, но и за правото на гражданите да знаят как е действал репресивният апарат на комунистическия режим, кой е участвал в преследването на хиляди хора и каква е била ролята на свързаните с него лица.

"Комисията не пише история по поръчка, а публикува факти, подкрепени с архивни свидетелства, и така прави невъзможно миналото да бъде премълчавано, оправдавано или манипулирано", се казва още в позицията.

Според авторите, ако има необходимост от по-ефективна работа, дигитализация и по-добър достъп до документите, тези процеси трябва да бъдат подкрепени, а не да се ликвидира съществуващата институция. Още: Вързан ключ: Правителството на Радев с антинаграда за достъп до информация (ВИДЕО)

"Не можем да измерваме в бюджетни пера цената на истината за тоталитарния режим", категорични са евродепутатите.

Призив за оттегляне на законопроекта

В позицията си деветимата припомнят, че отварянето на архивите е част от демократичния преход на България и от европейския ангажимент към паметта за жертвите на тоталитарните режими.

Те се позовават и на позициите на Европейския парламент за значението на историческата памет, съхраняването на архивите и достъпа до информация за репресивните практики на тоталитарните власти. Още: Официално: Властта започна закриване на Комисията по досиетата

"Европейският демократичен опит показва, че помирението и устойчивата демокрация не се изграждат чрез забрава, а чрез истина, памет и прозрачност", заявяват евродепутатите.

В заключение те определят внесения законопроект за изменение на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия като нецелесъобразен, неаргументиран и необоснован и настояват той да бъде оттеглен.