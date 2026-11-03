Кремъл обяви, че Владимир Медински - руският бивш министър на културата, който предполагаемо е заплашил украинската делегация по време на преговорите в Истанбул през 2025 г., отново ще оглави руската делегация на предстоящите тристранни преговори с Украйна и САЩ в Абу Даби (ОАЕ) на 10–11 ноември. „Що се отнася до главния преговарящ, представляващ руската страна в този процес, бих искал да ви припомня изявлението на президента: моят колега Медински запазва тази роля“, заяви говорителят на руския диктатор Владимир Путин - Дмитрий Песков - пред пропагандната агенция „Интерфакс“.

Кой е Медински?

Владимир Медински е известен като ултранационалистичен „ястреб“ от Кремъл, който в миналото е подсилвал империалистическите претенции на Руската федерация.

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Той е роден в украинската област Черкаси през 1970 г. по време на съветската епоха. Въпреки мястото си на раждане отдавна се идентифицира с Русия и е прекарал голяма част от живота си в Москва.

Медински е бил министър на културата на Русия от 2012 до 2020 г., а от 2020 г. е съветник на диктатора Владимир Путин.

Владимир Медински отдавна подчертава историческите претенции на Русия към Украйна и отхвърля суверенитета на по-малката съседка, като твърди, че „украинската идея“ била измислена от Австрийската империя.

В коментар от 2023 г. в The New York Times се твърди, че Медински, заедно с екип от сътрудници, вероятно е авторът в сянка на историческите пропагандни наративи на Путин.

Във вътрешен план опитите на Медински да подчертае руското превъзходство предизвикват известна доза хумор. През 2012 г., докато заемаше поста министър на културата, той заяви, че Русия е успяла да преживее травматични събития в миналото, да оцелее и да се развие, защото руснаците „имат една допълнителна хромозома". Наличието на излишна хромозома означава синдром на Даун или други генетични заболявания, в зависимост от засегнатата хромозома.

Pseudo-historian Medinsky to lead Russia’s delegation at Ukraine peace talks once again The talks are scheduled for November 10–11 in Abu Dhabi. Medinsky also represented Russia at the previous round of negotiations in Geneva in February. According to Axios, discussions stalled at the time because of his position. Ukrainian President Volodymyr Zelensky previously noted that Medinsky, like Putin, enjoys talking about the “historical roots” of the war. In other words, spouting nonsense and telling tall tales about the Pechenegs. — NEXTA (@nexta_tv) November 3, 2026

Преговорите в Истанбул и заплахите на Медински

През май 2025 г. Европа отправи ултиматум към Путин - да предприеме стъпки към прекратяване на огъня, или в противен случай да се изправи пред смазващи санкции. Диктаторът отговори с контрапредложение за възобновяване на „Истанбулския формат“ от 2022 г., без да се съобрази с призива за примирие. Украинският лидер Володимир Зеленски присъства на срещата в Турция с намерението да се срещне с Путин, който в крайна сметка пропусна преговорите и изпрати Медински.

Според Серхий Кислица, който по това време беше първи заместник-министър на външните работи на Украйна, Медински е заплашил украинската делегация по време на първия кръг от преговорите.

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Въпреки това през лятото продължиха няколко кръга от дискусии в Истанбул, като единственият реалистичен резултат беше обявената през май същата година размяна на военнопленници във формат „1000 срещу 1000“ и подобни споразумения през следващите месеци, докато войната продължаваше с пълна сила, без нито примирие, нито тежки санкции.

Новите преговори

На 28 октомври тази година съветникът по външната политика на Кремъл Юрий Ушаков заяви, че предварителните консултации между Украйна, САЩ и Русия относно евентуални тристранни преговори ще се проведат след 4 ноември, като добави, че окончателният им формат ще зависи пряко от динамиката на фронтовата линия и от „общата оперативна обстановка“.

Преди това съобщение Володимир Зеленски отбеляза, че среща може да се състои на 10 ноември. Украйна се стреми да свика тристранни консултации преди евентуална среща на високо равнище между САЩ, Китай и Русия в рамките на срещата на върха на АПЕК в Шънджън.

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Зеленски също така посочи, че Украйна подкрепя участието на европейските страни на преговорната маса в Абу Даби, макар че Киев няма да провали срещата на върха, ако Вашингтон настоява строго за тристранен формат. Украинският президент категорично подчерта, че страната му няма да прави никакви компромиси по отношение на суверенната територия по време на преговорите, като определи териториалната цялост за абсолютна „червена линия“, която може да бъде обсъждана единствено на ниво държавни глави. Путин до момента отказва пряка среща със Зеленски, освен ако тя не е в Москва.

На 26 октомври „Украинска правда“ съобщи, позовавайки се на дипломатически източници, че украинската преговорна делегация работи активно за разширяване на тематичния обхват, определящ условията за прекратяване на войната. Усилията са насочени към пренасочване на дискусиите от териториалните ултиматуми на Москва към всеобхватна архитектура, гарантираща бъдещата сигурност на Украйна и Европа.

Сергей Лавров: Русия не иска никакво примирие, настоява за премахване на "първопричините" за "кризата"

Междувременно руският външен министър Сергей Лавров изсипа поредни обвинения срещу европейските съюзници на Киев и срещу самото украинско правителство. "Те казват: „Нека спрем там, където е линията на съприкосновение в момента, а след това ще възстановим Украйна и ще разположим международни сили в останалата част от страната". Международни сили за стабилизация. Да стабилизират какво? Това е идеята на Лондон и Париж. Какво възнамеряват да стабилизират? Открито нацистки режим", заяви топ дипломатът на държавата агресор, която още от 2014 г. всъщност не може да превземе изцяло Донбас и да сбъдне мечтите на Путин за политически контрол над свободна Украйна.

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Russia's Foreign Minister Lavrov: They say, "Let's stop where the line of contact is now, and then we will rebuild Ukraine and deploy international forces in the remaining part of Ukraine." International stabilization forces. Stabilize what? This is the idea of London and Paris. What are they going to stabilize? An openly Nazi regime. — Clash Report (@clashreport) November 3, 2026

"Те призовават за „енергийно примирие“, „продоволствено примирие“, „въздушно примирие“ и „морско примирие“. Нищо от това не е насочено към постигането на мир. Многократно сме се убеждавали в това. Ние не настояваме за временно примирие. Това се е случвало многократно и преди. Ние настояваме за надеждно премахване на основните причини за кризата", за пореден път рецитира той пропагандната опорка на Кремъл, зад която стои капитулацията на Украйна, смяна на властта в Киев с марионетен проруски режим, връщане на НАТО в границите му от 1997 г. и др.

Russia's Foreign Minister Lavrov on Ukraine: They call for an energy ceasefire, a food ceasefire, an air ceasefire, a maritime ceasefire. None of this is intended to achieve peace. We have been convinced of this repeatedly. We insist not on a temporary ceasefire. This has happened many times before. We insist on reliably eliminating the root causes of the crisis. — Clash Report (@clashreport) November 3, 2026