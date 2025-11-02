И във Втора лига лидерът не греши! 6-голово шоу с попадение на вратар между емблематични отбори (РЕЗУЛТАТИ)

Лидерът във Втора лига Дунав Русе постигна ценен успех с 2:0 срещу намиращия се в зоната на изпадащите Севлиево в двубой от 14-ия кръг на първенството. Двете попадения за "драконите", които са в добра серия подобно на първенеца в елита Левски, паднаха през втората част. Те бяха дело на Стоян Предев в 50-ата и Камен Хаджиев в 58-ата минути. По този начин русенци събраха 35 точки на върха, на четири пред Фратрия и седем пред Янтра, който е с мач по-малко.

Черноморец и Етър си вкараха по 3 гола, вратар също се разписа

В по-късен сблъсък Етър и Черноморец Бургас направиха изключително зрелищен мач, в който си вкараха по три гола и си поделиха по точка. Първото попадение за "болярите" реализира стражът на тима Никола Виденов с удар от вратата си. Бургазлии направиха пълен обрат с автогол на Георги Александров и попадение на Димитър Костадинов. Етър отново изравни чрез Атанас Атанасов, но Живко Петров вкара трети гол за Черноморец, след което бе изгонен от терена. Четвърт част преди края Чавдар Ивайлов се разписа от дузпа за "виолетовите".

ОЩЕ: Левски писа още една тройка на противник и напомпа самочувствието за ЦСКА с шеста поредна победа (ВИДЕО)

В битката на дъното Беласица Петрич постигна първа победа за сезона. "Комитите" надвиха с 1:0 Спортист Своге като гост. Единственото попадение в срещата реализира Димитър Иванов в 79-ата минута. Малко преди това „шоколадите“ останаха с десет души заради червен картон на Лионел Самба. Спортист е на предпоследната 16-а позиция в таблицата с десет точки, на три пред тима от Петрич.

Резултати от 14-ия кръг във Втора футболна лига:

Марек Дупница – Пирин Благоевград - 3:1

Миньор Перник – Спартак Плевен - 0:0

Севлиево – Дунав Русе - 0:2

Спортист Своге – Беласица Петрич - 0:1

Етър Велико Търново – Черноморец Бургас - 3:3

от петък:

Фратрия – Вихрен Сандански – 2:0