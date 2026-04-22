Шеф на ЦСКА след обрата срещу Лудогорец: Трябва да превърнем емоцията в амбиция!

Спортният директор на ЦСКА Бойко Величков, както и другите от щаба на тима, се фокусират върху енергията, която отборът е показал при успеха с 2:1 над Лудогорец в първия полуфинал за Купата на страната. Босът на „армейците“ обаче подчерта, че те имат още доста работа за вършене, за да изпълнят целите си.

„Две са основните неща, две са основните тези, които искам да останат след това, което дадоха всички от клуба като послание след двубоя. Мисля, че има с какво да бъдем горди относно днешното представяне. Показахме добър футбол, показахме характер, успяхме да победим. Но по-важното в случая и второто, което искам да наблегна, че нищо не е свършило. Ние знаем, че е просто първият полуфинал. Имаме още работа за вършене и това трябва да остане в главите и сърцата на нашите играчи, а и на червената общност“, започна Бойко Величков.

Програмата за ЦСКА обаче включва Вечното дерби с Левски през уикенда, а след това и мач с разградчани за купата, от който ще стане ясен и първият финалист.

„Разбира се, двубоите следват един след друг на късо време. И в този сгъстен цикъл е много важно да успеем да свършим няколко неща едновременно – да се представяме по начина, по който го направихме днес, и това да бъде възможно най-дълго като време. И същевременно да успеем да се възстановим, да съумяваме да компенсираме липсите, които неизменно ще се случват. Ето сега с тези две наказания, така че много работа ни чака още“, обясни спортният директор, визирайки червените картони на Анжело Мартино и Бруно Жордао.

„Хубаво е, когато емоцията е положителна. Естествено, че няма много време и трябва тази емоция да бъде впрегната в амбиция, в желание за същото представяне в следващия двубой, който чука на вратата“.

„Да, искаме да спечелим Купата на България, искаме да се класираме за Европа като минимум, разбира се. Но имаме още много работа за вършене“, завърши Величков по въпроса към какво се стреми ЦСКА до края на сезона.

