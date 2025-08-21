Шкендия – Лудогорец: Кога и къде да гледаме първия мач от плейофите в Лига Европа?

Шампионът на България Лудогорец гостува днес на северномакедонския Шкендия Тетово в първи мач от плейофите на Лига Европа. Двубоят е от изключителна важност и за двата отбора, които искат на всяка цена да влязат в основната фаза на втория по сила турнир на Стария континент. Евентуалното участие в Лига Европа ще бъде утешителна награда за „орлите“, които за поредна година не успяха да влязат в Шампионска лига.

Шкендия – Лудогорец: Начален час и ТВ

Лудогорец достигна до плейофната фаза на Лига Европа, след като отпадна в третия квалификационен кръг на Шампионска лига. Разградчани бяха отстранени от унгарския гранд Ференцварош. Първият двубой, който се игра на стадион „Хювефарма Арена“ завърши при резултат 0:0, а в реванша унгарците се наложиха с класическото 3:0.

Шкендия също отпадна в третия квалификационен кръг на Шампионска лига и така се озова в плейофите за влизане в Лига Европа. Северномакедонският тим се прости с надеждите си да участва в основната фаза на най-комерсиалния турнир, след като допусна две загуби от азербайджанския Карабах – 0:1 и 1:5.

В колко часа започва двубоят между Шкендия и Лудогорец?

Мачът между Шкендия Тетово и Лудогорец е насрочен за тази вечер. Двубоят ще започне в 21:00 часа. Срещата ще се проведе на стадион „Тоше Проески“ в столицата на Северна Македония – Скопие.

Коя телевизия ще предава мача между Шкендия и Лудогорец?

Срещата между Шкендия Тетово и Лудогорец ще бъде излъчвана пряко в българския телевизионен ефир. Каналът, който ще предава мача е Диема спорт 3. Ако нямате възможност да гледате двубоя, то може да проследите всичко по-интересно случващо се преди, по време и след неговия край в спортната секция на Actualno.com.

