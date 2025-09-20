Войната в Украйна:

Скандал в българския футбол! Спряха правата на куп футболисти и треньори - дължат по 10 000 лева

20 септември 2025, 18:18 часа 655 прочитания 0 коментара
Десетки футболисти и треньори от българския футбол са глобени и наказани заради залагане на срещи от турнирите и първенствата под егидата на БФС. Според информация на "Мач Телеграф", 46 са лицата, които са се провинили, залагайки на мачове. В това число попадат както футболисти и треньори, така и служебни лица и помощен персонал. Всеки от въпросните лица е санкциониран с по 10 000 лева.

46 лица от българския футбол са наказани и глобени заради залагания

Правата на провинилите са спрени, докато не платят глобата. Часто от наказаните вече са заплатили санкцията от 10 000 лева и са възобновили правата си. До санкциите се стигна след сигнал от Главна дирекция "Национална полиция", която е извършила проверка по информация от НАП. Дисциплинарната комисия към БФС бе задължена да накаже провинените по чл. 46, ал.5, буква А от дисциплинарния правилник.

Неделчо Михайлов

Сред провинилите се няма футболисти и треньори от големите клубове

Според информация на Sportal, сред провинените няма футболисти и треньори от водещите клубове в Първа лига, нито пък национални състезатели. За скандала стана ясно още преди няколко дни, когато спортният юрист Георги Градев информира за "НЕДЕЛЧОГЕЙТ", обвинявайки БФС в скандални практики да иска по 10 000 лв. със заплахи, без да имат правни аргументи за това.

