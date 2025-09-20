Войната в Украйна:

7 мача, 7 победи! Хеттрик на Кейн остави Байерн на победния път през новия сезон (резултати)

20 септември 2025, 18:31 часа 312 прочитания 0 коментара
Немският футболен хегемон Байерн Мюнхен продължава да мачка през новия сезон, като този път се наложи над Хофенхайм с 4:1 като гост в среща от четвъртия кръг на Бундеслигата. Баварците, които през седмицата стартираха с победа и над световния клубен шампион Челси в Шампионска лига, записаха четвърта поредна шампионатна победа и общо седма във всички турнири от началото на кампанията. А големият герой бе Хари Кейн, който отбеляза хеттрик.

Байерн започна сезона със спечелване на Суперкупата на страната след успех над Щутгарт, а после записа победи и над РБ Лайпциг, Аугсбург и Хамбург в първенството. В два от мачовете тимът записа разгромни победи - 6:0 и 5:0, все на "Алианц Арена". Междувременно бяха записани и победи над Веен за Купата на Германия и над Челси в Шампионска лига, а сега дойде и седмата победа от старта на сезона - над Хофенхайм.

Кейн откри резултата в края на първото полувреме, а в началото на втората част Байерн получи и дузпа, където английският национал отново бе точен. В 77-ата минута баварците си спечелиха още един 11-метров наказателен удар, като пак Кейн бе точен от бялата точка, за да оформи своя хеттрик за 3:0. Хофейнхайм пък вкара почетно попадение в 82' чрез Цоуфал. В деветата минута на добавеното време Серж Гнабри оформи крайното 4:1.

С успеха Байерн вече има 12 точки на върха в класирането - с пет пред втория Борусия Дортмунд, който в неделя домакинства на Волфсбург. Ето и резултати от изиграните мачове от четвъртия кръг в Бундеслигата:

  • Аугсбург 1:4 Майнц
  • Вердер Бремен 0:3 Фрайбург
  • Хамбургер 2:1 Хайденхайм
  • Хофенхайм 1:4 Байерн

Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
