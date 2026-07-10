Найджъл Кенеди обяви концерт в България през 2027 г.

На 17 юни 2027 г. една от най-ярките, свободни и непредвидими фигури в съвременната музика - Найджъл Кенеди - се завръща пред българската публика с "Virtuoso Tour". Виртуозният цигулар излиза на сцената на Античния театър в Пловдив с Nigel Kennedy Trio - изчистен, класически на пръв поглед състав, но пречупен през неговия неподражаем стил. До него на сцената ще бъдат Peter Adams на виолончело и Alec Dankworth на контрабас - музиканти с впечатляваща лекота в преминаването между класика, джаз и импровизация.

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В програмата са включени авторски композиции на Кенеди, аранжименти на съвременни композитори и музика от близкия до него джазов свят - с препратки към Кшищоф Комеда, Рюичи Сакамото и Джанго Райнхард. Специално място ще има и Йохан Себастиан Бах - композитор, когото Кенеди разглежда като предтеча на импровизационното мислене и постоянна музикална сила в живота си.

Найджъл Кенеди отдавна не е просто виртуозен цигулар. Той е артист, който умее да разрушава границите между жанровете, без да губи уважение към нито един от тях. Музиката му е едновременно прецизна и свободна, класическа и бунтарска, интимна и зрелищна, особено когато срещне сцена като Античния театър.

Билети за концерта на Найджъл Кенеди в Античен театър Пловдив на 17 юни 2027 г. вече са в продажба и могат да бъдат закупени в мрежите на Eventim и Bilet.bg, както и онлайн на https://www.eventim.bg/ и https://sme.bilet.bg/ на цени от 45 € до 80 €.

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Всички места в Античния театър са седящи. Билетите се продават по сектори и редове, като местата не са номерирани и се заемат свободно в рамките на съответния ред. Изключение правят само ВИП местата, които са точно пред сцената. Деца до 7 навършени години (включително) могат да посетят концерта без билет, когато са с придружител и предварително попълнена декларация. При липса на свободни места в съответния ред те не могат да ползват самостоятелно седящо място.