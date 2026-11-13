След антирекорда за последната година и половина: Еврото смени посоката

След като на 27 октомври еврото записа годишен антирекорд спрямо долара - 1,1126 (последно такива нива бяха отчитани на 12 май 2025 г.), единната европейска валута се колебаеше около границата от 1,12 към американската. През ноември видяхме резки пикове и спадове на еврото, включително един много внезапен - валутата слезе под границата от 1,11 спрямо щатския долар и на 12 ноември записа антирекорд за последната година и половина (от 9 април 2025 г. насам). Днес, в последния ден от работната седмица, посоката се сменя нагоре.

Котировките

Единната европейска валута се продава днес, 13 ноември, за 1,1068 долара, показват данни на междубанковата търговия във Франкфурт. Това е с 0,11% над последното отчетено ниво в четвъртък.

Европейската централна банка определи на 12 ноември (последния ден с налични данни) референтен курс на еврото от 1,1081 щатски долара спрямо 1,1078 долара на 11 ноември.

Снимка: Envato

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 12 ноември, когато слезе на ниво 1,1057.

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 16 октомври - 1,1238 спрямо долара.

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 12 ноември - 1,1057.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 28 януари 2026 г. - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,2065 спрямо щатския долар.