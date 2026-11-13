Главболгарстрой обсъди публично-частните партньорства като механизъм за привличане на инвестиции в енергийния сектор

Публично-частните партньорства са сред водещите възможности за привличане на инвестиции и ускоряване на стратегическите проекти в енергетиката. Това заключиха представители на публичната администрация, бизнеса и енергийни дружества по време на разговор на тема „Енергия на бъдещето: Публично-частни партньорства в енергийния сектор“, проведена на българския павилион, в рамките на годишната световна конференция за борба с климатичните промени COP31 в Турция.

Сред участниците в панела бяха Любомира Ганчева, заместник-министър на енергетиката на Република България; Калин Пешов, председател на Управителния съвет на „Главболгарстрой Холдинг“; Георги Добрев, изпълнителен директор на „Национална електрическа компания“; Кирил Равначки, изпълнителен директор на „Булгартрансгаз“ и Мартин Владимиров, директор на програма „Енергетика и климат“ в Центъра за изследване на демокрацията.

Според заместник-министър Ганчева, ключови предпоставки за привличането на инвестиции в енергийния сектор представляват предвидимата бизнес среда, политическа стабилност и ясна законодателна рамка. В тази връзка тя подчерта и значението на предстоящите промени в законодателството, насочени към насърчаване на публично-частните партньорства.

Изграждането на малки модулни реактори бе посочен като пример за проект, демонстриращ потенциала на ПЧП в енергетиката. Председателят на Управителния съвет на „Главболгарстрой“ Калин Пешов подчерта нарастващата необходимост от надеждни мощности за базово електропроизводство, на фона на ускорената дигитализация, навлизането на изкуствения интелект и увеличаващото се потребление на електроенергия при домакинствата. По думите му частният сектор може да допринесе съществено за ускоряването на стратегическите енергийни инвестиции със своята финансова и оперативна гъвкавост, възможността за бърза мобилизация на ресурси и експертиза, както и с по-ефективното управление на процесите.

В тази връзка и изпълнителният директор на НЕК Георги Добрев, акцентира върху нуждата от привличане на частен капитал за развитие на мащабни енергийни проекти, особено за съхранение на енергия чрез ПАВЕЦ, при защита на стратегическите интереси на държавата. Добрев засегна и темата за необходимостта от изграждане на нови базови мощности, като отбеляза, че дружеството проявява интерес към малките ядрени реактори. Той също изрази мнение, че подобен тип проекти могат да се реализират бързо и ефективно с активното именно с участието на частния сектор.

COP31 се провежда в Турция от 9 до 20 ноември

В рамките на дискусията, внимание бе обърнато на технологичните партньорства, като възможност за участието на строителния холдинг в развитието на ядрената енергетика в България. Пешов посочи сътрудничеството с GE Vernova Hitachi по внедряването на технологията за малки модулни реактори BWRX-300, като по думите му тя предлага значителни предимства по отношение сроковете на изграждане, намаляването на инвестиционните разходи и оптимизиране необходимостта от съпътстваща инфраструктура.

Дискусията за публично-частните партньорства бе част от по-широката програма на българския павилион, посветена изцяло на енергетиката на България и региона. Част от българската делегация бяха министърът на енергетиката Ива Петрова, както и ръководствата на водещи държавни енергийни дружества, сред които Българския енергиен холдинг (БЕХ), Електроенергийния оператор (ЕСО), Булгартрансгаз и др.

На заглавната снимка отляво надясно: Мартин Владимиров, директор на програма „Енергетика и климат“ в Центъра за изследване на демокрацията; “; Кирил Равначки, изпълнителен директор на „Булгартрансгаз“; Любомира Ганчева, заместник-министър на енергетиката на Република България; Георги Добрев, изпълнителен директор на „Национална електрическа компания“; Калин Пешов, председател на Управителния съвет на „Главболгарстрой Холдинг“