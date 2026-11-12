Капитанът на ЦСКА: "Срещу Левски бяхме по-добри, основната ни цел е титла"

ЦСКА записа още една голяма победа през сезона, като надви Левски с 3:0 във второто Вечно дерби от началото на кампанията. Така "червените" излязоха начело във временното класиране и останаха единствения непобеден отбор в Първа лига. Тези им успехи подчертават добрата работа на новия старши треньор Маркус Гиздол. Капитанът на ЦСКА Бруно Жордао говори пред колегите от "Sportal", като заяви, че главната цел пред ЦСКА е спечелването на шампионската титла.

Бруно Жордао:"Дербитата винаги са различни"

Ето какво каза Бруно Жордао: "От първата до последната минута бяхме по-добрият отбор на терена и заслужено победихме Левски. Дербитата винаги са различни. Усещаш атмосферата, чуваш феновете и начина, по който подкрепят отбора. В Португалия обичаме да казваме, че дербитата не се играят, а се печелят. Смятам, че надиграхме Левски и напълно заслужихме успеха си.

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"Разполагаме с много качество в състава"

За мен е чест и привилегия да бъда капитан на ЦСКА. Още от първия ми ден в клуба всички ме посрещнаха топло и ме накараха да се чувствам като у дома си. От самото начало давам всичко от себе си, защото просто съм такъв човек. Винаги се старая да помагам на всеки един от съотборниците си. Разполагаме с много качество в състава. Нашата основна цел е шампионската титла. Ние сме ЦСКА и е напълно нормално това да бъде приоритет №1 за нас. Вярвам, че можем да завършим сезона на първо място. Победите срещу ЦСКА 1948, Левски и Лудогорец показват, че имаме качествата да се справяме с най-силните съперници".

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