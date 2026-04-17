Спас Делев: “Още не мога да си го обясня, разочарован съм от мача с Левски на “Герена“

Крилото на Локомотив София Спас Делев говори пред медиите когато получи наградата си за най-добър играч на 29-тия кръг от Първа лига. Тогава “железничарите“ победиха Берое с 2:1, като Делев отбеляза единия от головете. Но в последния кръг Локомотив допусна обрат от 2:0 до 2:3 срещу Ботев Враца и остана във втората половина на таблицата. Спас Делев говори за развитието на двубоя и разочарованието. Той сподели и мнението си за гостуването на Левски, завършило 4:3 в полза на “сините“.

Спас Делев: “Мисля го, но не мога да си обясня“

Ето какво каза Спас Делев: “ Още не мога да си обясня последния мач. Опитвам се да си върна мача след всяка една загуба, не само този. Мисля го, мисля го, но не мога да си обясня. Играеш добре, вкарваш голове и не мога да си обясня как от 0:2 в толкова важен мач за нас ни обръщат. Това е ролята на треньора, който ще ни направи анализ и ще ни каже къде сме сгрешили, за да не правим тези грешки.

Още: Спас Делев: “Радвам се на конкуренцията в първенството, стар съм за национал“

“Много малко отбори могат да вкарат три гола там“

Мачът с Левски на “Герена“ е другият, който разочарова. Да вкараш 3 гола на “Герена“, да изпуснеш дузпа и да не вземеш нищо от мача… Много малко отбори могат да вкарат три гола там. Имам договор с Локомотив. Откакто съм дошъл тук се чувствам много добре, хората ме приеха добре. Докато ме искат, ще бъда там и ще давам всичко от себе си“.

Още: Най-накрая: ЦСКА тръгва на лов за българи! Родна инвазия в трансферния списък на “Армията“