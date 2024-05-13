Спорт по телевизията днес – 13 май 2024 г.
12:00 ч. Тенис: ATP 1000: Рим, MAX Sport 1
15:00 ч. Футбол: Марек – Добруджа, Втора лига, Диема спорт 1
17:20 ч. Хокей: САЩ – Словакия, Световно първенство, Ринг
17:45 ч. Футбол: Етър - Локомотив София, Първа лига, Диема спорт 1
19:00 ч. Баскетол: Балкан – Черноморец, НБЛ, MAX Sport 2
Хебър продължава битката си за оцеляване
20:15 ч. Футбол: Ботев Враца – Хебър, Първа лига, Диема спорт 1
21:20 ч. Хокей: Швейцария – Чехия, Световно първенство, Ринг
21:45 ч. Футбол: Фиорентина – Монца, Серия А, MAX Sport 3
Ливърпул има важно гостуване в Бирмингам
22:00 ч. Футбол: Астън Вила – Ливърпул, Висша лига, Диема спорт 2
22:00 ч. Футбол: Барселона - Реал Сосиедад, Ла Лига, MAX Sport 4
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Редактор:
Бойко Димитров
Етикети: Мастърс Рим Серия А Висша лига Първа лига