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Спорт по телевизията днес – 13 май 2024 г.

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Спорт по телевизията днес – 13 май 2024 г.
Снимка: iStockphoto

Спорт по българските телевизии днес – 13 май 2024 година:

12:00 ч. Тенис: ATP 1000: Рим, MAX Sport 1

15:00 ч. Футбол: Марек – Добруджа, Втора лига, Диема спорт 1

17:20 ч. Хокей: САЩ – Словакия, Световно първенство, Ринг

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17:45 ч. Футбол: Етър - Локомотив София, Първа лига, Диема спорт 1

19:00 ч. Баскетол: Балкан – Черноморец, НБЛ, MAX Sport 2

Хебър продължава битката си за оцеляване

Хебър Пазарджик

20:15 ч. Футбол: Ботев Враца – Хебър, Първа лига, Диема спорт 1

21:20 ч. Хокей: Швейцария – Чехия, Световно първенство, Ринг

21:45 ч. Футбол: Фиорентина – Монца, Серия А, MAX Sport 3

Ливърпул има важно гостуване в Бирмингам

Ливърпул

22:00 ч. Футбол: Астън Вила – Ливърпул, Висша лига, Диема спорт 2

22:00 ч. Футбол: Барселона - Реал Сосиедад, Ла Лига, MAX Sport 4

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