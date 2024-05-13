Спорт по телевизията днес – 13 май 2024 г.

Стана ли непоносимо движението и паркирането край НДК (бул. Патриарх Евтимий и бул. Витоша)?

Да, администрацията на Терзиев стори чутовна глупост

Не, така хората ще слязат от колите и в центъра ще е по-добре

Не мога да преценя