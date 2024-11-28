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Спорт по телевизията днес – 28 ноември 2024 г.

28 ноември 2024, 09:17 часа • 251 прочитания
Спорт по телевизията днес – 28 ноември 2024 г.

Спорт по българските телевизии днес – 28 ноември 2024 година:

12:00 ч. Футбол: Ийстърн – Сидни, Шампионска лига на Азия, Нова спорт

14:00 ч. Футбол: Кая - Санфрече Хирошима, Шампионска лига на Азия, Нова спорт

14:45 ч. Снукър: Шампионат на Обединеното Кралство, втори кръг, Евроспорт 1

16:00 ч. Футбол: Порт - Персиб Бандунг, Шампионска лига на Азия, Нова спорт

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19:00 ч. Баскетбол: Клуж-Напока – Арис, Еврокупа, MAX Sport 1

19:30 ч. Футбол: АЗ Алкмаар – Галатасарай, Лига Европа, Ринг

Лудогорец гостува на Лацио в Лига Европа

Лудогорец

19:45 ч. Футбол: Лацио – Лудогорец, Лига Европа, MAX Sport 3

19:45 ч. Футбол: Андерлехт – Порто, Лига Европа, MAX Sport 4

19:45 ч. Футбол: Хайденхайм – Челси, Лига на конференциите, bTV Action

20:45 ч. Снукър: Шампионат на Обединеното Кралство, втори кръг, Евроспорт 1

21:30 ч. Баскетбол: Партизан – Олимпиакос, Евролига, MAX Sport 2

21:45 ч. Баскетбол: Барселона - Реал Мадрид, Евролига, MAX Sport 1

22:00 ч. Футбол: Манчестър Юнайтед – Будьо Глимт, Лига Европа, MAX Sport 3

22:00 ч. Футбол: Реал Соседад – Аякс, Лига Европа, MAX Sport 4

22:00 ч. Футбол: Славия Прага – Фенербахче, Лига Европа, Ринг

22:00 ч. Футбол: Тотнъм – Рома, Лига Европа, bTV Action

Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
Лига Европа баскетбол Евролига Лига на конференциите
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