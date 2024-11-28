Спорт по телевизията днес – 28 ноември 2024 г.

Спорт по българските телевизии днес – 28 ноември 2024 година:
12:00 ч. Футбол: Ийстърн – Сидни, Шампионска лига на Азия, Нова спорт
14:00 ч. Футбол: Кая - Санфрече Хирошима, Шампионска лига на Азия, Нова спорт
14:45 ч. Снукър: Шампионат на Обединеното Кралство, втори кръг, Евроспорт 1
16:00 ч. Футбол: Порт - Персиб Бандунг, Шампионска лига на Азия, Нова спорт
19:00 ч. Баскетбол: Клуж-Напока – Арис, Еврокупа, MAX Sport 1
19:30 ч. Футбол: АЗ Алкмаар – Галатасарай, Лига Европа, Ринг
Лудогорец гостува на Лацио в Лига Европа
19:45 ч. Футбол: Лацио – Лудогорец, Лига Европа, MAX Sport 3
19:45 ч. Футбол: Андерлехт – Порто, Лига Европа, MAX Sport 4
19:45 ч. Футбол: Хайденхайм – Челси, Лига на конференциите, bTV Action
20:45 ч. Снукър: Шампионат на Обединеното Кралство, втори кръг, Евроспорт 1
21:30 ч. Баскетбол: Партизан – Олимпиакос, Евролига, MAX Sport 2
21:45 ч. Баскетбол: Барселона - Реал Мадрид, Евролига, MAX Sport 1
22:00 ч. Футбол: Манчестър Юнайтед – Будьо Глимт, Лига Европа, MAX Sport 3
22:00 ч. Футбол: Реал Соседад – Аякс, Лига Европа, MAX Sport 4
22:00 ч. Футбол: Славия Прага – Фенербахче, Лига Европа, Ринг
22:00 ч. Футбол: Тотнъм – Рома, Лига Европа, bTV Action