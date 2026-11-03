Легенда на "сините": Левски вече има нужното самочувствие в Европа

Бившият капитан на Левски Николай Тодоров - Кайзера, изрази увереност за шансовете на "сините" на европейската сцена. Българският шампион се подготвя за домакинството си на Ягелония от основната фаза на Лига Европа. Това ще бъде четвъртата среща от групата, като до момента тимът на Хулио Веласкес записа победа срещу Виктория Пилзен, равенство с НЕК Ниймеген и загуба от РБ Залцбург. Кайзера смята, че тези резултати дават на Левски нужното самочувствие в международния футбол.

Кайзера подкрепи Левски и си спомни за паметния успех над Рейнджърс

"Самият мач си е важен до такава степен, че тези игри, които направиха преди това, и резултатите, които постигна отборът, са благополучни и имат вече нужното самочувствие в Европа", започна Тодоров пред клубната телевизия на "сините". "Показват една стабилна игра, което дава предпоставки и увереност на абсолютно всички, които обичат клуба, да постигнат още една победа." След това той си спомни за паметния успех на Левски с 2:1 срещу Рейнджърс през 1993 година в Купата на европейските шампиони.

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"Първо, ние бяхме постигнали, така погледнато, благоприятен резултат. Да приемем, че тогава гол на чужд терен се броеше и това ни даде една увереност, че може да постигнем една победа и да продължим в следващия кръг. Спомням си обстановката, подкрепата още от отиването към стадиона, а не на самия стадион. Просто ние, отборът, усетихме тази подкрепа и това ни даде някакво вътрешно чувство и увереност, че може да постигнем тази желана победа и да прескочим този кръг", разказа след това Кайзера. "След този удар, който аз нанесох в последната минута, който увенча труда на целия отбор, и голът, който вкарахме, ни класира за следващия кръг. Тази радост, която видяхме на трибуните, ние също я изпитахме на терена. Зарази абсолютно целия стадион. Самият клуб Левски на мен лично ми е дал много и те зарежда с една вътрешна енергия, която трябва да се доказва абсолютно всеки мач."

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