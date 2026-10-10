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Спорт по ТВ днес - 10 октомври

10 октомври 2026, 10:07 часа 950 прочитания 0 коментара
Снимка: Pixabay
Спорт по ТВ днес - 10 октомври

След дългата пауза за срещи на националните отбори най-накрая дойде времето отново да гледаме сблъсъци на клубно ниво. Мачовете, както от световния, така и от българския футбол се завръщат с пълна сила. Формула 1 продължава да интригува, тенис турнирите се редят един след друг. А телевизионната програма ни е подготвила още моторни спортове, голф колоездене, хокей на лед и други.

Ето какво от света на спорта можем да гледаме по ТВ днес

10:00 Moto GP: Гран при на Индонезия, квалификация, Макс спорт 4

11:35 Колоездене: Обиколка на Ломбардия, Евроспорт 1

12:00 Формула 1: Спринт за Гран при на Сингапур, Диема спорт 3

13:00 Тенис: "Мастърс" в Шанхай, Макс спорт 1

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14:00 Футбол: Втора Бундеслига, Магдебург - Хановер, Диема спорт 3

14:30 Футбол: Висша лига, Арсенал - Лийдс, Диема спорт 2

14:30 Футбол: Чемпиъншип, Уест Бромич Албиън - Бирмингам, Нова спорт

14:30 Голф: Испания Оупън, Макс спорт 2

15:00 Футбол: Ла Лига, Райо Валекано - Атлетик Билбао, Макс спорт 4

15:00 Футбол: Първа лига, Ботев Враца - Спартак Варна, Диема спорт

15:00 Падъл: Премиер тур в Дюселдорф, Ринг

16:00 Футбол: Серия А, Геноа - Фиорентина, Макс спорт 3

16:00 Формула 1: Квалификация за Гран при на Сингапур, Диема спорт 3

16:30 Футбол: Бундеслига, Аугсбург - Байерн Мюнхен, Нова спорт

17:00 Футбол: Висша лига, Астън Вила - Брентфорд, Диема спорт 2

17:15 Футбол: Ла Лига, Депортиво Алавес - Атлетико Мадрид, Макс спорт 4

17:15 Спортна стрелба: Европейско първенство, Евроспорт 1

17:30 Футбол: Първа лига, Локомотив София - Локомотив Пловдив, Диема спорт

17:30 Спартан спринт: Световен шампионат в Хвар, БНТ 3

19:00 Падъл: Премиер тур в Дюселдорф, Ринг

19:00 Футбол: Серия А, Интер - Парма, Макс спорт 3

19:30 Футбол: Бундеслига, РБ Лайпциг - Айнтрахт Франкфурт, Диема спорт 3

19:30 Футбол: Висша лига, Манчестър Юнайтед - Тотнъм, Диема спорт 2

19:30 Футбол: Суперлига на Гърция, АЕК Атина - ОФИ Крит, Нова спорт

19:30 Футбол: Ла Лига, Барселона - Хетафе, Макс спорт 4

20:00 Хокей на лед: НХЛ, Бостън Бруинс - Филаделфия Флайърс, Макс спорт 2

20:00 Футбол: Първа лига, Ботев Пловдив - Славия, Диема спорт

21:45 Футбол: Серия А, Наполи - Фрозиноне, Макс спорт 3

21:45 Футбол: Лига 1, Монако - Тулуза, Диема спорт 3

21:45 Футбол: Лига 1, ПСЖ - Льо Ман, Диема спопрт 2

22:00 Футбол: Ла Лига, Реал Мадрид - Виляреал, Макс спорт 4

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Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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