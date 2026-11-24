Има данни, че Агенцията по заетостта отчита близо 50 000 допускания на граждани на трети страни до българския пазар на труда през 2025 г., което е с 42% повече спрямо предходната година, но няма яснота по отношение на много важни въпроси - колко уникални лица стоят зад отчетените процедури, колко от тях действително са пристигнали, колко са започнали работа и при какви условия и колко са останали в България.

Това мнение споделя Георги Вулджев, икономист от Експертния клуб за икономика и политика (ЕКИП).

"Тежко информационно затъмнение"

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"Имаме голям проблем с качеството и наличността на данни за вноса на работна ръка в България. Това е тема, за която често се неглижира, но е изключително важна. За да може държавата да провежда рационална икономическа политика и за да може провежданата политика да бъде обективно анализирана и оценявана от независими експерти, са необходими данни. Подробни публични данни", коментира Вулджев.

По думите му през последните години в България има главоломен ръст на издадените разрешения за работа на лица от трети страни (трудови мигранти от извън ЕС).

"В рамките на 4-5 години броят на тези разрешения скача няколко пъти, различни бизнес интереси редовно лобират за допълнително разширяване и олекотяване на правилата за внос, а властта почти винаги се съгласява", смята икономистът.

Според него това се случва при тежко информационно затъмнение. "Казусът с липсата на данни е толкова голям, че дори институциите пряко отговорни за процеса се затрудняват да отговорят къде и при какви условия се внасят най-много работници. Данните са толкова фрагментирани, че никой няма единна публична разбивка на вноса на труд по сектори, заплати и други подобни индикатори, които са ключови, за да може да се прави наистина задълбочен анализ по темата. И за да може правителството да знае какво се случва с пазара на труда, който (уж) управлява", пише още той.

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Вулджев посочва, че "на база оскъдните данни, които са налични, сигналът е, че предимно се внасят нискоквалифицирани и нискозаплатени работници".

"Което създава сериозни рискове за подбиване на заплатите на българските работници, както и дългосрочното икономическо развитие на страната, защото се възпроизвежда модел на нискозаплатени дейности с ниска добавена стойност. Така се рискува икономическа стагнация (и дори по-лошо, деградация)", обяснява експертът.

Той коментира и някои показателни числа: "Според най-актуалната анкета на Агенция по заетостта се отчита спад на търсенето на работна ръка с висше образование (-17,8%). и средното образование (-15,9%). За сметка на това, ръст има в обявената нужда от неквалифициран труд (+8,3%). Най-бързо скачат разрешителните за краткосрочна заетост (до 90 дни, които често се удължават до 180). През 2025 г. в този тип заетост са регистрирани 23 340 души внесени от трети страни, което е ръст от 66% и представлява 151% изпълнение спрямо заложения план от 14 000. При най-квалифицираните работници имаме обратен тренд. През 2025 г. броят на издадените Сини карти на ЕС спада с 13,6% от 1 101 на 951. Относно сезонната заетост, 96% от договорите са за две групи професии: персонал в сферата на персоналните услуги и работници в селското, горското и рибното стопанство".

"Както виждаме, дори оскъдните данни сочат, че най-вероятно не внасяме ядрени или ракетни инженери. Внос на разносвачи на храна, чистачи или готвачи със сигурност няма да спомогне България да стане високо развита и богата икономика. Но точният профил на прииждащите работници от трети страни остава неясен, затова и анализите, които можем да правим по темата остават ограничени. Затова са необходими много повече и по-качествени данни", категоричен е Вулджев.