Като безотговорно определя поведението на Столичната община и "Топлофикация-София" Министерството на образованието и науката (МОН), след като стотици студенти остават без парно и топла вода в разгара на отоплителния сезон. Въпреки отправените запитвания, от общината все още не са предоставили ясна информация кога проблемите ще бъдат решени. От ведомството подчертават, че е недопустимо ръководствата на университетите и потърпевшите студенти да бъдат държани в неведение.

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"Поведението на Столичната община дава основание да се допусне, че някой съзнателно не решава проблема и търси да употреби справедливото недоволство на студентите за свои политически цели", се казва в позицията на МОН.

На 6 ноември министърът на образованието проф. Георги Вълчев постави проблема на среща с кмета на София Васил Терзиев, който пое ангажимент да предостави информация и график за възстановяване на отоплението и топлата вода в засегнатите общежития. В края на същия ден кметът информира МОН, че всички проблеми са отстранени и топлоподаването към общежитията е възстановено. Близо три седмици по-късно обаче ситуацията не само не е „трайно решена“, но проблемите се повтарят и задълбочават.

В част от общежитията топлата вода липсва с дни, а в други подаването ѝ периодично се възстановява и прекъсва. През последните дни министър Вълчев нееднократно търси връзка с кмета Терзиев, но и към момента МОН не разполага с конкретна информация за мащаба на проблема, причините за продължаващите прекъсвания и реалистични срокове за окончателното му решаване.

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"Предвид нетърпящия отлагане проблем и липсата на информация от Столична община и "Топлофикация-София", от днес в МОН се създава кризисна работна група, която ще проучи всички възможности за осигуряване на нормални битови условия за засегнатите студенти", съобщиха от МОН.

Министър Вълчев е възложил спешно да бъде събрана информация от висшите училища за броя на засегнатите стаи и настанените в тях студенти. Ще бъде направена оценка на състоянието и капацитета на електрическите инсталации в общежитията, за да се установи дали е възможно безопасното използване на допълнителни отоплителни уреди. Паралелно ще бъдат проучени възможностите за осигуряване на необходимото финансиране за закупуването им. Подобно решение обаче би изисквало значителен финансов ресурс и би довело до допълнителни разходи за електроенергия. То може да бъде само временна мярка и няма да реши проблема с липсата на топла вода.

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От МОН очакват Столична община и "Топлофикация-София" да насрочат официална среща с тях, ректорските ръководства и Националното представителство на студентските съвети, на която да представят пълна и адекватна информация за засегнатите общежития, причините за продължаващите аварии, предприетите действия и конкретните срокове за трайното възстановяване на отоплението и топлата вода.

"Студентите не могат да бъдат оставени да посрещнат зимата без нормални условия за живот", категорични са от МОН.