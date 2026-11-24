Подобно на случая с шуменската пантера от лятото на 2025 г. се появиха противоречиви версии на съобщения за лъвица, бродеща из квартал Саръйер в Истанбул, предаде турското издание Hurriyet Daily News. Властите продължават мащабното издирване на животното втори ден, като нови записи от охранителни камери показват голямо животно, движещо се през тревиста местност.

Издирването започна вечерта на 22 ноември след съобщение за наблюдение в гориста местност над спортни съоръжения в квартал Ускумрукьой. ОЩЕ: Черната пантера се завърна в Шумен: Видяна е от двама души

Самоличността на животното е под въпрос

Въпреки че на 23 ноември губернаторската служба на Истанбул заяви, че няма конкретни доказателства за наличието на лъв в района и че кадрите, разгледани от властите, не показват лъв или друг вид едра котка, докладите и новопоявилите се изображения поставят под въпрос самоличността на животното.

Последните кадри от охранителни камери показват как животното се разхожда през тревиста местност, въпреки че видът му не може да бъде установен независимо от изображенията.

От кабинета на губернатора заявиха, че властите внимателно оценяват всички доклади и извършват проверки в координация със съответните институции, за да гарантират обществената безопасност.

По-ранни изявления на Главна дирекция за опазване на природата и националните паркове обаче сочеха, че екипи са открили животното в гориста местност в нощта на 22 ноември и че ветеринарни лекари съдействат за залавянето му. ОЩЕ: Издирват лъвица, избягала от зоопарк (ВИДЕО)