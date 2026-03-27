Стана ясен съперникът на България на финала на турнира FIFA Series

Индонезия ще бъде съперникът на националния отбор по футбол на България на финала турнира FIFA Series, който се играе именно на индонезийска земя. Това стана факт, след като домакинът на турнира успя да се наложи с 4:0 над отбора на Сейнт Китс и Невис. България пък успя да стигне до финалния двубой, след като унищожи тима на Соломоновите острови с 10: за рекордно голям успех за страната ни през новия век.

Индонезия не срещна трудности срещу непретенциозния тим на Сейнт Китс и Невис, като поведе с 2:0 още до 25-ата минута. През втората част паднаха още два гола, за да може домакините да си осигурят място на финала. Битката между Индонезия и България ще се състои на 30 март от 16:00 часа българско време, като на практика няма стойност за "лъвовете", които се разминаха с основните си цели.

"Лъвовете" трупат самочувствие, след като се разминаха с основните си цели

Както е известно, България няма да участва на Световното първенство по футбол през това лято, като страната ни не е играла на мондиал от 1998-ма насам. За да запълнят програмата си, "лъвовете" се спряха на турнира FIFA Series, който е с приятелски характер. Самият селекционер Александър Димитров отбеляза след изразителната победа над Соломоновите острови, че не могат да се правят генерални изводи.

Иначе България се стяга за следващото издание на Лигата на нациите, където ще опита да спечели първото място в групата, което пък потенциално ще отвори още един път към класиране за голям форум, в частност Евро 2028. Последното ни участие на европейско първенство датира от 2004 година.

