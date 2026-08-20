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Петък в "пещта": Жълт код за опасни горещини в цялата страна

20 август 2026, 14:59 часа 511 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty images
Петък в "пещта": Жълт код за опасни горещини в цялата страна

Жълт код за опасни горещини е обявен за почти цяла България в петък (21 август". Изключение правят областите Добрич, Варна и Бургас, както и малка част на Шумен. В петък ще е слънчево, около и след обяд - горещо. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще са предимно между 34 и 39 градуса, в София - около 35 градуса.

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В планините ще бъде слънчево. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 29 градуса, на 2000 метра – около 22 градуса.

По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат 27-30 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

През почивните дни ще бъде предимно слънчево, над планините с купеста облачност, но вероятността за валежи е много малка. Вятърът ще се ориентира от североизток. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, по-ниски по Черноморието – 26-30 градуса.

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Жега прогноза за времето горещини
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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