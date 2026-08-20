Демерджиев скочи на прокуратурата и защити ГДБОП за полетите на Пеевски

Дойде времето българската прокуратура да покаже за кого работи. Това заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев в позиция до медиите по повод информацията, че Софийската градска прокуратура (СГП) е викала на разпит ръководни служители от ГДБОП, както и оперативните работници, занимаващи се с преписката за полетите на санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания лидер на ДПС Делян Пеевски.

Най-силната част от позицията - МВР министърът не се надява, че прокуратурата бързо ще разплете случая с Пеевски, вместо "да го замете под килимчето".

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"Софийската градска прокуратура изиска и получи всички материали по преписката на ГДБОП, по която се проверяват данните за платени огромни суми за частни полети на председател на партия и депутат. Преписката беше образувана по сигнал". съобщи силовият министър.

Според него проверките по сигнали трябва да се извършват съвестно и безпристрастно, независимо за кого се отнасят, и точно така е действала ГДБОП в случая. Той подчерта, че сега идва моментът СГП да докаже дали вярва, че законът е еднакъв за всички, макар че към момента няма големи основания за подобни надежди.

Причината за скептицизма на МВР е фактът, че в СГП е образувано отделно следствено дело срещу самите служители на ГДБОП за евентуално превишаване на правомощия при проверката на лице с имунитет. В рамките на това производство вече са разпитвани ръководни служители и оперативни работници. От ръководството на министерството застават твърдо зад всеки служител, който проверява сигналите безпристрастно, и отправят въпроса към държавното обвинение: "А прокуратурата?".

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В началото на юли се разбра, че ГДБОП проверява задграничните пътувания на Пеевски са по повод "постъпили първоначални данни за евентуална търговия с влияние и пренасяне на недекларирани финансови средства през държавната граница". Вътрешният министър Иван Демерджиев прати в парламента справка с данни на МВР и ДАНС по темата. В нея отново се твърди, че Пеевски е пътувал с конституционния съдия Десислава Атанасова. Самата тя извади няколко документа, с които да опровергае това, а от КС нямаше реакция.