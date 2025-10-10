Христо Стоичков разкри мащабна своя идея за спортна инфраструктура в България

Легендата Христо Стоичков присъства на откриване на ново спортно съоръжение в столичния квартал "Люлин", чиято реализация е дело на настоящия изпълнителен директор на Левски Даниел Боримиров. Камата разкри мащабна своя идея всяко училище в големите градове на България да има терен с изкуствена трева по програмите на ФИФА, за които отговаря самият той. Носителят на "Златната топка" за 1994 година още веднъж акцентира върху изоставането на страната ни в областта на спортните съоръжения.

Стоичков: Идеята ми е чрез ФИФА в 20 български града всяко училище да има по един терен

"Знаете, че моята работа във ФИФА е такава, че ходя много, виждам какво правят, и такова съоръжение наистина е уникат за нашите възможности. Вярно е, че програмата на ФИФА е много по-мащабна, защото се работи в 150 държави. Има много програми, които можем да реализираме съвместно - с президента на Футболния съюз, с министерството на спорта, на образованието. Те трябва да предоставят планове за кои училища и къде могат да се направят спортни съоръжения от ФИФА и веднага подписваме. Докога ще чакам, не знам", заяви Стоичков.

"Голямо задължение на Георги Иванов като президент на Футболния съюз е да следи програмите на ФИФА, има сега и програми на УЕФА. Всяко едно училище в България е нужно да има поне един изкуствен терен, на такъв терен могат да тренират три отбора или три класа. Програмата на ФИФА дава възможност и на тези млади треньори, които завършват спортната си кариера и са завършили образованието си като треньор в НСА, да им се даде работа. Това също е задължение на Министерството на образованието да даде път, защото младите треньори са нужни за работата с подрастващото поколение, с най-мъничките", обясни той.

"Надявам се или поне това, което имам като идея, е в 20 града на България във всяко училище да има терени, където да пише ФИФА, Министерство на образованието, Министерството на спорта и футболния съюз съвместно. Аз ще действам, когато ми се представят документи. Оттам нататък е лесно, няма да имаме нито една пречка. От това, което видях, особено в Полша, е нещо уникално. И като ме питат: "Какво видя?", казвам, че са 300 години пред нас - съоръжения за всеки един клуб, със стадион, спортна база, минимум десет стадиона, два закрити, три-четири изкуствени", каза още Камата.

