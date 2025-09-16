Столичен гранд с три неизвестни преди решаващо дерби

Треньорът на Левски Хулио Веласкес ще трябва да решава три въпросителни преди мача с Лудогорец, който може да се окаже решаващ за титлата в Първа лига. Дербито ще е на „Герена“ в петък от 20:30 часа. Този сблъсък е толкова важен, защото двата тима ги делят само две точки разлика. Левски е първи с 19 точки от седем мача, а Лудогорец заема втората позиция със 17 точки и същия брой изиграни срещи.

Повечето титуляри в Левски са Ясни

И двата отбора са непобедени в първенството до този момент. Задачата пред Хулио Веласкес обаче няма да е изобщо лесна. Той има осем футболисти, които са твърди титуляри. Вратар ще е Светослав Вуцов, в защита гарантирани са Кристиан Димитров, Кристиан Макун и Майкон. Категорични участници в полузащитата ще бъдат Георги Костадинов и Гашпер Търдин, а Евертон и Радослав Кирилов също не са под въпрос за избора на испанския специалист.

Три от позициите остават с неизвестни

Интересното идва при трите неизвестни позиции. Първата е тази на десния бек. Там двубоят ще е между Алдаир и Камдем. От началото на сезона те си поделяха минутите, а основната им разлика е, че Камдем е по-силен в защита, а Алдаир се вписва по-добре в атакуващ план. Всичко зависи от предпочитанията на Веласкес, който сякаш би предпочел да заложи на португалеца.

На българското ли ще заложи Хулио Веласкес?

Другата въпросителна зона също е по десния фланг, като за титулярна позиция се борят Марин Петков и Карл Фабиен. Българинът вкара победния гол срещу Локомотив София и това ще има голяма тежест. Веласкес разчита повече на българския национал от началото на сезона, но не е изключено да видим и французина в титулярния състав. Основната разлика между двамата е, че Петков е по-резултатен, докато Фабиен е по-остър в действията си. От началото на сезона българинът има 4 гола и 1 асистенция, а французинът записа 2 голови подавания. На тази позиция сякаш Петков би имал леко предимство пред Фабиен при избора на Хулио Веласкес

Най-сложният избор е при нападателите

Но най-голямата дилема пред треньора на Левски ще е централният нападател. Всъщност тук вариантите са три. Вече споменатият Евертон със сигурност ще е в състава, но позицията не е на 100% ясна – той може и да поведе атаката на „сините“. Другите два варианта са Мустафа Сангаре и Мазир Сула. Французинът дава стабилност и физика в офанзивата на „Герена“, но когато влезе от пейката срещу Локомотив София изпусна сериозно положение.

Веласкес отново ще избира според съперника

Изборът на Веласкес най-вероятно ще се реши от това, което ще предложи Лудогорец. Срещу Локото, които играят с трима снажни защитници, треньорът избра техничният Евертон, който си свърши работата и вкара хубав гол. Тук сякаш изборът е най-труден като шансовете са 50 на 50 между Мустафа Сангаре и Мазир Сула.

