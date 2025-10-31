Войната в Украйна:

Бивш на Лудогорец е номер 1 във Висшата лига

31 октомври 2025, 12:23 часа 308 прочитания 0 коментара

Бившият голмайстор на Лудогорец Игор Тиаго се превърна в един от най-важните футболисти за Брентфорд през този сезон във Висшата лига. Той е голмайстор на „пчеличките“ до сега през сезона, а в елита на Англия само Ерлинг Холанд от Манчестър Сити е над него. Но има един показател, по който Тиаго е дори над норвежеца. Той е вкарал най-много голове, които директно са донесли победа на отбора му.

3 от 6-те гола на Тиаго са победни

Головете на бразилеца с български паспорт започнаха още в началото на кампанията. Той вкара на Нотингам Форест при загубата с 1:3 и на Съндерланд при загубата с 1:2. След това 3 от 4-те му голове донесоха победата за Брентфорд. Той откри резултата при победата с 2:0 над Уест Хям, вкара два гола в триумфа над Манчестър Юнайтед с 3:1 и отбеляза от дузпа за крайното 3:2 срещу Ливърпул. До момента Тиаго има 6 гола във Висшата лига, а пред него е само Холанд с 11.

Още: Лудогорец не може да намери треньор „от днес за утре“

Игор Тиаго

Брентфорд се представя добре и във Висшата лига, и за Карабао къп

Брентфорд са на 11-то място в английския елит с 13 точки, които спечелиха в 9 мача – 4 победи, 1 равенство и 4 загуби. „Пчеличките“ са вкарали 14 гола, но и са допуснали същата бройка. Това прави головете на Игор Тиаго над 42% от тези на лондончани. Те не се представят зле и в другата надпревара, в която са взели участие от началото на сезона. Брентфорд се класира на 1/4-финал в Карабао къп след победа с 5:0 над Гримсби. Преди това „пчеличките“ победиха Астън Вила на дузпи и Борнемут с 2:0. На 1/4-финала те ще се изправят срещу Манчестър Сити.

Още: Стават ясни съперниците на ЦСКА, Левски и останалите отбори в Купата на България

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Николай Илиев
Николай Илиев Отговорен редактор
Висша лига Лудогорец Брентфорд Игор Тиаго Насименто Родригес
Още от Футбол свят
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес