Бивш на Лудогорец е номер 1 във Висшата лига

Бившият голмайстор на Лудогорец Игор Тиаго се превърна в един от най-важните футболисти за Брентфорд през този сезон във Висшата лига. Той е голмайстор на „пчеличките“ до сега през сезона, а в елита на Англия само Ерлинг Холанд от Манчестър Сити е над него. Но има един показател, по който Тиаго е дори над норвежеца. Той е вкарал най-много голове, които директно са донесли победа на отбора му.

3 от 6-те гола на Тиаго са победни

Головете на бразилеца с български паспорт започнаха още в началото на кампанията. Той вкара на Нотингам Форест при загубата с 1:3 и на Съндерланд при загубата с 1:2. След това 3 от 4-те му голове донесоха победата за Брентфорд. Той откри резултата при победата с 2:0 над Уест Хям, вкара два гола в триумфа над Манчестър Юнайтед с 3:1 и отбеляза от дузпа за крайното 3:2 срещу Ливърпул. До момента Тиаго има 6 гола във Висшата лига, а пред него е само Холанд с 11.

Брентфорд се представя добре и във Висшата лига, и за Карабао къп

Брентфорд са на 11-то място в английския елит с 13 точки, които спечелиха в 9 мача – 4 победи, 1 равенство и 4 загуби. „Пчеличките“ са вкарали 14 гола, но и са допуснали същата бройка. Това прави головете на Игор Тиаго над 42% от тези на лондончани. Те не се представят зле и в другата надпревара, в която са взели участие от началото на сезона. Брентфорд се класира на 1/4-финал в Карабао къп след победа с 5:0 над Гримсби. Преди това „пчеличките“ победиха Астън Вила на дузпи и Борнемут с 2:0. На 1/4-финала те ще се изправят срещу Манчестър Сити.

