Световен шампион с Франция изненадващо сложи край на кариерата си

Бившият защитник на Барселона и световен шампион с националния тим на Франция Самюел Юмтити обяви оттеглянето си от професионалния футбол на 31-годишна възраст, съобщава агенция ДПА. Юмтити бе измъчван от сериозни контузии на коляното през последните години и беше без клуб, откакто договорът му с френския Лил изтече през лятото.

Юмтити окачи бутонките

Той беше част от шампионския отбор на Франция през 2018 година и отбеляза победния гол за успеха на полуфинала над Белгия в Санкт Петербург. Централният защитник прекара шест години в Барселона, след като се присъедини към каталунския гранд от Олимпик Лион през 2016-а и игра за състава през двата сезона, завършили със спечелването на титлата в Ла Лига.

"След интензивна кариера с върхове и спадове, дойде време да се сбогувам", написа Самюел Юмтити в социалните мрежи. "Дадох всичко от себе си със страст и не съжалявам за нищо. Бих искал да благодаря на всички клубове, президенти, треньори и играчи, с които успях да работя", добави французинът. / БТА

