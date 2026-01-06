Свързаха бивш съотборник на Меси с трансфер в ЦСКА

Бивш съотборник на суперзвездата на световния футбол Лионел Меси е спряган за трансферна цел на ЦСКА. Става въпрос за 19-годишния централен нападател на еквадорския Барселона Гуаякил – Ален Обандо. Това съобщи южноамериканското издание „Mercato Futbol EC“. Според информациите младият футболист е в полезрението на „армейците“ и няма да е изненада, ако те го привлекат до края на зимния трансферен прозорец.

ОЩЕ: Легендите никога не умират

Ален Обандо е собственост на Барселона Гуаякил

Ален Обандо е собственост на Барселона Гуаякил, но през 2025-та игра под наем в американския Интер Маями, където бе съотборник с Меси. Централният нападател записа общо 7 мача за клуба на Дейвид Бекъм, в които отбеляза едно попадение. Договорът му за преотстъпване обаче изтече на 31 декември и от Интер Маями решиха да не се възползват от клаузата за откупуване на играча като го върнаха в Еквадор.

#URGENTE 🚨Allen Obando es pretendido por el @CSKA_Sofia de Bulgaria 🇧🇬 último club @InterMiamiCF de Estados Unidos 🇺🇸 pic.twitter.com/7jBZr4lIlM — Mercado Futbol EC (@MercadoFutbolEC) January 5, 2026

Договорът на нападателя с еквадорския клуб изтича в края на 2026-та

Обандо има договор с Барселона Гуаякил до края на календарната 2026 година и за момента няма изгледи, че нападателят иска да го поднови. Именно от тази ситуация възнамеряват да се възползват в ЦСКА. Ако младият футболист откаже нов контракт, то еквадорския клуб ще се принуди да го продаде за символична сума, за да не го изпусне без пари. Според портала „Transfermarkt“ цената на офанзивния играч е 1,5 милиона евро. Ален Обандо има и 2 мача за националния отбор на Еквадор.

ОЩЕ: Официално: ЦСКА уреди бразилско крило, „червените“ плащат солидна сума за правата му