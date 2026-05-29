Заради назначението на Георги Костадинов: Христо Йовов напуска Левски!

Изненадваща новина долетя от стадион „Георги Аспарухов“, след като стана ясно, че легендата на Левски Христо Йовов ще напусне клуба. Това съобщиха колегите от „Мач Телеграф“. Както е известно, през 2023 година Бижутера стана част от Управителния съвет на „сините“, като влезе на мястото на бившия изпълнителен директор Иво Ивков. Именитият халф също така помагаше за спортно-техническата част и за селекцията в отбора.

Йовов сам е пожелал да напусне

Според информациите Христо Йовов сам е решил да напусне Левски. Основната причина, която той е изтъкнал пред ръководството е назначението на новия спортен директор на клуба Георги Костадинов. Йовов е обяснил на шефовете, че след идването на Мечката на поста няма с какво толкова да бъде полезен на клуба, тъй като функциите им ще се припокриват. Очаква се съвсем скоро раздялата между легендарния халф и Левски да бъде официализирана.

В Левски предстоят още промени

Колегите също така съобщават, че на „Герена“ предстоят още промени. Най-вероятно мястото на Христо Йовов в Управителния съвет на Левски ще бъде заето от близък до новия собственик на клуба Атанас Бостанджиев. Също така се очаква в близките дни и седмици да бъде назначен и финансов директор, тъй като в момента такъв няма. Предстоят и промени в Надзорния съвет на „сините“ – нещо, което е напълно нормално при смяна на собствеността.

