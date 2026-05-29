Заради назначението на Георги Костадинов: Христо Йовов напуска Левски!

29 май 2026, 10:28 часа

Изненадваща новина долетя от стадион „Георги Аспарухов“, след като стана ясно, че легендата на Левски Христо Йовов ще напусне клуба. Това съобщиха колегите от „Мач Телеграф“. Както е известно, през 2023 година Бижутера стана част от Управителния съвет на „сините“, като влезе на мястото на бившия изпълнителен директор Иво Ивков. Именитият халф също така помагаше за спортно-техническата част и за селекцията в отбора.

Йовов сам е пожелал да напусне 

Според информациите Христо Йовов сам е решил да напусне Левски. Основната причина, която той е изтъкнал пред ръководството е назначението на новия спортен директор на клуба Георги Костадинов. Йовов е обяснил на шефовете, че след идването на Мечката на поста няма с какво толкова да бъде полезен на клуба, тъй като функциите им ще се припокриват. Очаква се съвсем скоро раздялата между легендарния халф и Левски да бъде официализирана.

В Левски предстоят още промени 

Колегите също така съобщават, че на „Герена“ предстоят още промени. Най-вероятно мястото на Христо Йовов в Управителния съвет на Левски ще бъде заето от близък до новия собственик на клуба Атанас Бостанджиев. Също така се очаква в близките дни и седмици да бъде назначен и финансов директор, тъй като в момента такъв няма. Предстоят и промени в Надзорния съвет на „сините“ – нещо, което е напълно нормално при смяна на собствеността.

Бойко Димитров
Бойко Димитров
