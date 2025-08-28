Тити Папазов вярва: Казах на Гонзо, че България ще свърши 0:0 с Испания

Тази вечер Левски гостува на АЗ Алкмаар в реванша от плейофния кръг за влизане в основната схема на Лигата на конференциите. "Сините" изостават с 0:2 от първия мач в София, но са уверени в качествата си и вярват, че могат да продължат напред. Столичният тим ще разчита на подкрепата на цялото "синьо" общество и може само да се надява то да има вярата на треньора на баскетболния Левски - Константин Папазов.

Тити Папазов вярва в Левски и националния отбор

Папазов коментира предстоящия сблъсък за футболния отбор на "сините". Той силно вярва в шансовете на тима да продължи напред. Тити подчерта вярата си в Левски с тази в националния отбор. Както е известно, на "лъвовете" им предстои среща с европейския шампион Испания. Папазов се е срещнал с президента на БФС Георги Иванов и му казал, че България ще завърши наравно с "Ла Фурия". С такава вяра в националния отбор, представете си какво си мисли за Левски.

"Като имате предвид, че днес бях при Георги Иванов - Гонзо, и му казах, че ще свършим 0:0 срещу Испания, представете си за Левски какво си мисля. Спортът е за тези, които вярват и тези, които не се предават пред нищо. Докато не свърши мачът, всички играчи на Левски и всички, които обичат Левски трябва да вярват", каза Папазов.

Не всички са настроени с оптимизъм като на Тити за предстоящата среща на България с Испания. Например, бивш капитан на Левски е категоричен, че не може да си причини да гледа този мач.