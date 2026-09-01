Хулио Веласкес изнесе важна информация за Бурас, Вуликич и селекцията в Левски

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес говори преди отложения мач със Славия, като коментира както подготовката на "сините", така и ситуацията около Стипе Вуликич, възможността за нов трансфер и възстановяването на контузените Акрам Бурас и Мустафа Сангаре. Испанецът подчерта, че отличният старт вече е минало и фокусът трябва да бъде изцяло върху следващия мач.

Веласкес очаква много труден мач срещу Славия

"Отборът се възстанови доста добре след последния мач. Всички, които бяха в групата за мача с Ботев (Пловдив), са на линия и за двубоя със Славия. Все пак има време до мача и имаме още една тренировка. До този момент сме спечелили всички мачове в първенството, а в Европа постигнахме много добър пробив. Всичко обаче може да се подобрява. Всеки мач изисква различен вид представяне и стил на игра", заяви Веласкес.

"Винаги търсим как да правим по-добре нещата. Чувствам се изключително горд с футболистите. Футболът обаче е какво се случва сега. Единственото значение, което има в този момент, е мачът утре. Сега забравяме това, което се случи в Европа. Има значение, но трябва да сме фокусирани в нещата, които се случват сега. Привилегия е да имам тези футболисти и да работя с тях. Знаем, че ще бъде много труден мач, където ще се изисква много от нас. Трябва да стартираме с правилната настройка.", добави още той.

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Защо Вуликич бе преотстъпен?

Веласкес отдели специално внимание на Вуликич и обясни защо клубът е предпочел защитникът да бъде преотстъпен на Септември. "Трябва да отлича човешките качества на Стипе Вуликич. Клубът ми предложи да натрупа минути, след като се възстанови. Казах моята гледна точка на футболисти, а идеята ми се струва интересна. Важно е да се възстанови сега, а след това е важно да извърши две неща. Да тренира в нормален цикъл по 5-6 тренировки на седмици, защото при нас е невъзможно, защото играем мач на всеки 2-3 дни. Когато не тренира по този начин, трудно може да влезе в режим. Имаше възможност до декември да не влезе в ритъма, в който искаме да бъде. Опцията сега ми изглежда право в целта."

Наставникът добави, че очаква Вуликич да се върне на "Герена" през зимата. "Футболистът също сметна, че това е адекватна ситуация за него. Имах разговор с него, а той е мотивиран да се възстанови напълно. Нашата цел е той да се върне тук през декември, защото има интересни качества за нашия игрови модел. Той е и невероятен човек, който дава позитивност на цялата група."

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Левски чака нов играч

Испанецът потвърди и че Левски работи по възможността да привлече нов футболист, но няма да се прави трансфер на всяка цена. "Има вероятност да дойде нов футболист. Не искам обаче футболист, който да запълни само място в отбора. Ако дойде играч, който може да запълни някоя позиция и да повиши нивото на отбора, ще е перфектно. Целият клуб работи в тази посока."

Акрам Бурас се разминал с много тежка контузия

По отношение на контузените Веласкес даде информация и за Бурас и Сангаре. "Акрам Бурас се размина със сериозна контузия и е рисково да говорим за точен краен срок, но имам надеждата, че след паузата за национални отбори ще може да влезе в динамиката на отбора. Сангаре би трябва да започне с тренировките малко по-рано, но трябва да видим как се развива неговата контузия. Трябва да сме внимателни."

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