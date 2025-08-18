Срещата Тръмп-Путин:

Трансферът на ас на ЦСКА вероятно ще се осъществи в Италия

Трансферът на ас на ЦСКА вероятно ще се осъществи в Италия

През миналия месец стана ясно, че един от най-добрите защитници на ЦСКА е пред изход. Лумбард Делова не тренираше с отбора с цел да форсира продажбата си. Сега косовският национал е заявил, че има няколко оферти, една от които е от Италия, съобщава „Тема Спорт“. Играчът се вълнува и от предложение от Саудитска Арабия, но я приема като резервна опция, защото няма особено желание да продължи кариерата си там.

Делова ще напусне ЦСКА

Откупната клауза в договора на Делова е оценена на 950 хиляди евро и се очаква тя да бъде платена в най-скоро време. 26-годишният футболист е желан и от елитен турски клуб, а продажбата му е много вероятна. ЦСКА активно търси нов централен защитник, който да запълни дупката, оставена от евентуален трансфер на косоваря.

Лумбард Делова

„Армейците“ губят важен играч

Известно е, че Делова пропусна тренировката с ЦСКА в четвъртък поради неяснотата около бъдещето на футболиста. Той все пак се върна към нормалния си режим и се включи в подготовките на „армейците“, но вече отказа две предложения за нов договор. Трансферът на играча изглежда неизбежен и сериозно ще попречи на амбициите на „червените“ да излязат от слабата форма и да се борят за нещо съществено през този сезон.

