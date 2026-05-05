Трилър за място в Първа лига: Янтра, Вихрен и Фратрия в 3 точки, предстоят им директни сблъсъци

На върха във Втора лига все още нищо не е сигурно. Дунав Русе има солидна преднина, но математически не си е гарантирал мястото в Първа лига. А точно под “драконите“, класирането става още по-интересно. Вторият Янтра Габрово, третият Фратрия и четвъртият Вихрен Сандански са събрани в точно 3 точки, но само един от тях ще може да се бори за промоция. А черешката на тортата е, че между тези четири отбора ще има директни мачове.

Само едно място осигурява директна промоция в Първа лига

Дунав Русе е на върха във Втора лига с 65 точки от 29 мача. Вторият Янтра Габрово е с 57, третият Фратрия е с 56, след като загуби последния си мач от четвъртия Вихрен Сандански. “Еделвайсите“ са с актив от 54 пункта, но един мач повече. Според регламента на Втора лига, през настоящия сезон има само едно място, което гарантира промоция в елита – първото. Дунав Русе е най-сериозният кандидат, но на “драконите“ им предстоят мачове както с Фратрия, така и с Янтра. А второто място дава право на участие в бараж за влизане в Първа лига.

Три отбора ще се борят за второто място

Освен с Дунав, габровци ще трябва да се срещнат и с още един пряк конкурент за промоция до края на сезона – Вихрен Сандански. Фратрия има среща само с Дунав Русе. А “еделвайсите“ ще се изправят и срещу варненци, и срещу Янтра. Като се вземат предвид само 3-те точки разлика, в които са събрани отборите, които ще се борят за второто място, остатъкът от сезона във Втора лига се очертава да бъде повече от интересен.

