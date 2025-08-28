Трите основни звезди на Грузия ще са на разположение срещу България

Селекционерът на грузинския национален отбор по футбол Вили Саньол обяви група от 24 човека, на които ще разчита в първите две срещи от Световните квалификации. В група Е по пътя към Мондиал 2026 Грузия започва с две домакинства на стадион "Динамо Арена" в Тбилиси – най напред на 4-и септември приемат Турция, а на 7-и септември гостува и България.

Грузия ще има силен отбор за мачовете с Турция и България

Голямата звезда на грузинския футбол Хвича Кварацхелия води списъка на нападателите, очаквайки своите 42-и и 43-и мачове за страната. В списъка е и голмайсторът на тима Жорж Микаутадзе от френския Лион, както и вратарят на Ливърпул Георги Мамардашвили. От всичките 24 футболисти само двама играят в местното първенство.

Лагерът на грузинците започва на 1-и септември, понеделник, когато наставникът Вили Саньол ще даде и своята пресконференция за медиите в страната. В групата е още и европейският шампион Испания, който на 4-и септември гостува в София, а на 7-и на Турция на стадиона в град Коня.

ОЩЕ: "Род, родина и татковина": Христо Стоичков със силно послание към феновете преди България - Испания