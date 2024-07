Турски медиен магнат иска да купи български клуб?

Турски бизнесмен иска да купи български клуб. Става въпрос за Аджун Илъджалъ, който е собственик на английския Хъл Сити. Това съобщиха колегите от „Мач Телеграф“. Според информациите за момента той не е решил в кой точно роден тим да инвестира, тъй като има няколко възможности.

Аджун Илъджалъ е един от най-богатите хора в югоизточната ни съседка като многократно е включван в класацията за най-влиятелни бизнесмени в Турция. Той е собственик на телевизионните канали TV 8 и TV 8.5, както и на компанията Acunmedya и дигиталната платформа Exxen.

