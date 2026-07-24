"Фламинго" стигна до завод за ракети и ПВО системи на 1200 км навътре в Русия, Украйна атакува и с 570 дрона (ВИДЕО)

Заводът „АВИТЕК“ в Киров, който произвежда противовъздушни системи и ракети за руската армия, е бил атакуван и е обхванат от пожар. Сутринта на 24 юли жители на града в Кировска област съобщиха за експлозии и пожар. Според анализ на опозиционния канал ASTRA на кадри, заснети от очевидци, атакуваният обект се намира в „Машиностроително предприятие АВИТЕК“ (АО ВМП АВИТЕК), разположено на адрес "Октябрьски проспект 1А".

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Заводът произвежда ракети и компоненти за самолети

Според официални източници и руски отворени източници заводът произвежда военно оборудване, продукти с двойно предназначение и граждански продукти, включително:

системи за противовъздушна отбрана;

компоненти за самолети;

катапултиращи се седалки за спасяване на пилоти;

системи за повдигане на самолети и лебедки;

носачи за греди и друго авиационно оборудване.

Според Съюза на машиностроителите на Русия заводът разполага с пълен производствен цикъл - от леярство и коване до окончателен монтаж и изпитване.

Според информация от украинския проект War & Sanctions, ръководен от Главната разузнавателна дирекция на Министерството на отбраната на Украйна, заводът е специализиран в производството на ракети „земя-въздух“, катапулти за спасяване на пилоти, системи за обработка на самолетни товари и лебедки и други подобни продукти. Компанията участва в производството на противовъздушни ракетни системи „Тор“.

„АВИТЕК“ е обект на санкции от страна на САЩ, Украйна и други държави.

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Атака с "Фламинго"?

Според украинския мониторингов канал Exilenova+ атаката е била осъществена с ракети "Фламинго":

Губернаторът Александър Соколов потвърди, че става дума за ракетно нападение. "Тази сутрин ракета удари бизнес обект в Киров. За съжаление, има пострадали. На всички се оказва медицинска помощ. Службите за спешна помощ са на мястото на инцидента и ситуацията е под контрол. Припомням, че Антитерористичната комисия на Кировска област издаде решение, с което се забранява публикуването на снимки, видеоматериали или каквато и да е информация за атаките и последствията от тях в социалните мрежи, в медиите или други информационни източници, която би позволила идентифицирането на територията, обекта или характера на нанесените щети. Призовавам жителите на Кировска област да спазват това изискване", написа той в Telegram.

Киров е на около 1200 км от границата на Русия с Украйна.

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571 свалени дрона през нощта

През изминалата нощ системите за противовъздушна отбрана на Русия "са засекли и унищожили" 571 украински безпилотни летателни апарата над териториите на областите Белгород, Брянск, Владимир, Калуга, Курск, Ленинград, Новгород, Орел, Псковска, Рязанска, Смоленска, Тверска, Тулска област, Московска област, Краснодарски край, анексирания Крим, както и над водите на Азовско и Черно море, твърди руското военно министерство.

Освен за атаката по две сгради в логистичния център на "руския Amazon" Wildberries в района на Санкт Петербург, за която ви съобщихме по-рано тази сутрин, в Твер „административна сграда на логистичен център“ се е възпламенила след атака с дрон, съобщиха властите. Пожарът е избухнал в село Елеватор и вече е потушен, каза губернаторът на Тверска област Виталий Королев. Той не уточни коя точно сграда е била атакувана, но според една от версиите става дума именно за склад на Wildberries.

Удари е имало и в окупирания Симферопол на полуостров Крим. Там също се твърди, че е подпален склад на Wildberries.