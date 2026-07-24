Еврото с нов дизайн, гласувайте за своя фаворит (ВИДЕО)

Евробанкнотите ще имат нов облик. Дизайнери от цяла Европа представиха проекти за художествено оформление, а едно от предложенията им ще стане следващият дизайн на евробанкнотите.

Европейската централна банка (ЕЦБ) обяви краткия списък на предложенията за дизайн на следващата серия евробанкноти и стартира проучване на общественото мнение, приканвайки гражданите от цяла Европа да гласуват за своя фаворит и да оставят коментари.

И вие можете да се включите в избора на дизайн ТУК.

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Предложенията за дизайн се основават на две различни теми: „Европейската култура“ и „Реки и птици“, и на съответни мотиви, избрани да ги илюстрират.

„Евробанкнотите са нещо повече от платежно средство – те са един от най-осезаемите символи на Европа. Чрез художествено оформление, което съчетава красота и смисъл, те ще затвърдят общата ни идентичност“, заяви председателят на ЕЦБ Кристин Лагард.

Краткият списък от предложения е резултат от конкурс за дизайн, обхващащ целия Европейски съюз. Кандидатстваха над 1200 графични дизайнери. От тях 25 бяха поканени да разработят проекти по едната или и по двете теми. След това независимо жури от 21 експерти в различни области, като например графичен дизайн, комуникации, невронаука и история, всеки от тях номиниран от централна банка от еврозоната, състави кратък списък от десет проекта за дизайн.

Управителният съвет на ЕЦБ взе решение да проведе онлайн анкета по тези десет проекта. Проучването на общественото мнение ще продължи до 21 септември 2026 г. Отделна анкета със същите въпроси ще бъде проведена успоредно от независима изследователска фирма с представителна извадка от граждани на еврозоната.

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ЕЦБ ще публикува доклад за резултатите от двете проучвания, след като бъде избрана окончателната концепция за дизайн. Коментарите на обществеността са важен елемент на приобщаващия подход на Евросистемата. Така се осигурява отчитане на мненията на гражданите от цяла Европа.

Очаква се Управителният съвет да вземе окончателното решение за дизайна на новите банкноти към края на годината. То ще се основава на съчетание от коментари, включително заключенията на Журито на конкурса за дизайн, техническа оценка и резултатите от двете анкети.

След това избраният дизайн ще бъде доразработен и тестван, преди да влезе в производство. Очаква се банкнотите от новата серия да влязат в обращение през следващите години.

Евробанкнотите от предходната серия ще запазят стойността си и ще останат в обращение успоредно с новата серия. Това ще бъде първото цялостно преработване на дизайна на евробанкнотите от емитирането им през 2002 г.

„Обновяването на дизайна на евробанкнотите е част от дългосрочното усилие на Евросистемата да гарантира, че парите в брой остават сигурно, ефикасно и близко до гражданите платежно средство, запазващо достъпа им до публични пари и свободата им да избират как да плащат“, заяви членът на Изпълнителния съвет Пиеро Чиполоне.