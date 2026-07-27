Учени: Проби от обратната страна на Луната ще пренапишат историята на Слънчевата система

Скални проби от обратната страна на Луната принудиха учените да преосмислят една от водещите теории за ранната история на Слънчевата система. Нови данни показват, че бомбардирането с астероиди е продължило значително по-дълго, отколкото изследователите предполагаха преди.

Какво показват проби от обратната страна на Луната?

Международен екип от учени анализира първите проби, върнати от обратната страна на Луната от китайската мисия „Чан'е-6“, доставена на Земята през 2024 г., и заключи, че историята на формирането на ранната Слънчева система е различна от това, което се е смятало досега.

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Луната пази геоложка история, която Земята отдавна е загубила. Ерозията, тектоничното движение на плочите и вулканизмът са заличили следи от древни сблъсъци от нашата планета. Следователно, лунните скали остават основният архив на събития, случили се преди повече от 4 милиарда години.

Изследователите са изследвали микроскопични фрагменти от ударни стопилки – скали, образувани след ударите на големи астероиди. За да определят възрастта им, учените са използвали аргон-аргоново датиране. Анализът разкрива доказателства за удари, случили се между приблизително 4,33 и 1,13 милиарда години. Получената хронология обхваща повече от 3 милиарда години лунна история.

Резултатите не подкрепят популярната хипотеза за късно тежко бомбардиране, която постулира кратко, но изключително интензивно увеличение на ударите на астероиди върху Луната и планетите от вътрешната Слънчева система преди около 3,9 милиарда години. Вместо това, изследването предполага, че честотата на ударите е намалявала постепенно за дълъг период.

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Почти всички изследвани досега проби от лунен почвен слой са събрани от страната, обърната към Земята. Доскоро обратната страна на Луната оставаше практически недостъпна за изследване. Междувременно именно невидимата страна на Луната е запазила най-старите доказателства за космически въздействия, подчертава съавторът на изследването д-р Фред Журдан от университета Къртин (Австралия).

Луната и Земята са се образували почти едновременно – преди около 4,5 милиарда години. Следователно, всеки древен удар, регистриран върху Луната, ни помага да разберем условията, които са характеризирали ранната Земя. Според авторите на изследването, подобни данни помагат за по-доброто разбиране за това как ударите на астероиди са повлияли на формирането на планетите и дали те биха могли да играят роля в създаването на условията, необходими за появата на живот.

Междувременно учените предупреждават, че мисиите до Луната, свързани с нейното изследване, може да

имат негативни последствия. Те предупреждават, че изгорелите газове от космически кораби могат да унищожат следи, които биха могли да помогнат за разкриването на мистерията за произхода на живота на Земята.

Отработените газове от космически кораби могат да се разпространяват по лунната повърхност с неочаквано високи скорости. Това представлява риск от замърсяване на древни лунни слоеве, които потенциално съдържат ключови улики за произхода на живота на нашата планета. По този начин лунните мисии биха могли завинаги да заличат уликите за произхода на живота на Земята. За това пише Science Daily.

Докато научната общност се подготвя за нова ера в изследването на спътника на Земята, нови изследвания показват, че всяко кацане може да остави след себе си много повече от просто отпечатъци от астронавти.

Учените са открили, че метанът, отделен по време на изгарянето на горивото на космически кораби, се разпространява по повърхността на Луната почти мигновено. Това представлява риск от замърсяване на региони, където химични съединения от ранната Слънчева система са се запазили в продължение на милиарди години.

Учените изчисляват, че дори след кацане близо до Южния полюс на Луната, молекулите метан биха могли да „скочат“ до Северния полюс за по-малко от два лунни дни. Тъй като нови държави, частни компании и неправителствени организации активно се присъединяват към лунната програма, разбирането на последствията от нея е от съществено значение.

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