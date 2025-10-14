Юношите на България загряха за европейските квалификация с успех над Молдова

Селекцията на България U19 победи с 2:0 във втората си среща като гост на Молдова.

Точни за селекцията на Атанас Рибарски бяха Стивън Стоянчов в 41-ата и Мартин Димитров в 87-ата минута.

България е в група с Унгария, Франция и Фарьорски острови

В първия двубой между двата тима на 11 октомври България загуби с 1:0 след попадение в 92-ата минута на двубоя.

Това бяха дебютни повиквателни за новия треньор на „лъвчетата“, който направи неофициален дебют, след като бе назначен от Българския футболен съюз по-рано този месец. Проверките се явяват генерална репетиция преди задаващите се европейски квалификации през ноември, съперници в които са Унгария, Франция и Фарьорски о-ви.

