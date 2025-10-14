Войната в Украйна:

0:13 и още... България се изправя срещу най-големия си кошмар

14 октомври 2025, 12:33 часа 420 прочитания 0 коментара
0:13 и още... България се изправя срещу най-големия си кошмар

Българският национален отбор по футбол излиза довечера срещу най-големия си кошмар в исторически план - Испания, и то идвайки от много лош резултат срещу Турция в събота. Сега тимът на Александър Димитров ще се опита да избегне нова тежка загуба. Двубоят на стадион "Хосе Сория" е с начален час 21:45 часа, а главен съдия е Вили Делажо от Франция.

България се изправя срещу Испания в опит да промени историята

България падна с 1:6 в третата си квалификация, а четвъртата се очертава като още по-труден ребус за решаване. Мачовете срещу Испания по традиция носят негативни емоции за привържениците на футбола в България, а сега в качеството си на европейски шампион и законодател на играта, "Ла Фурия" бърза да си гарантира класиране и за Световните футболни финали през 2026-а година в САЩ, Мексико и Канада, за да покаже там пълното си съзвездие от млади футболисти с уникални качества. Според предварителните информации, утре испанците ще пуснат не повече от пет човека, играли в първия мач - вратарят Унай Симон, Мартин Субименди, Робин льо Норман, Педри и направилия дебют тогава младок Хесус Родригес.

Още: Испания – България: Кога и къде да гледаме квалификацията за Мондиал 2026?

Национален отбор по футбол

"Лъвовете" имат загуба с 0:13 от Испания

До момента двете страни са се срещали шест пъти, като статистиката е категорично в полза на Испания – пет победи и едва едно равенство. В списъка с поражения е и най-тежкото до момента – 0:13 през 1933-а година. Шест от попаденията са на Едуардо Валиньо-Чачо от Ла Коруня, който обаче записва точно три мача за националния тим и не успява да се утвърди.

Тази загуба е част от турне на националите, в което те пътуват с влак до Мадрид. На стадион "Чамартин" българите излизат с шпайкове за лека атлетика, а не с футболни обувки и изглеждат на моменти комично при опитите си да бъдат стабилни в единоборствата. В допълнение в 55-ата минута червен картон получава халфът на Левски (Сф) Константин Ефремов-Жабчо и това още повече срива българската съпротива. Турнето е завършено с гостуване в Букурещ, където тимът претърпява ново тежко поражение – 0:8 от Румъния, но пък в касата на федерацията тогава влизат някакви пари.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

България е отбелязала едва два гола в испанската врата за всичките си шест мача до момента – един на Стоичков при единственото равенство 1:1, дошло на Евро 96, и един на Емил Костадинов на Световното първенство през 1998-а година при тежката загуба с 1:6. Последната битка беше на 4-и септември тази година на стадион "Васил Левски" в София и завърши 0:3.

Още: Ако Гонзо можеше да се погледне отстрани, какво ли, примерно, щеше да каже

Александър Димитров

Александър Димитров излиза с много нови лица срещу европейския шампион

Сега националният отбор има нов треньор – амбициозният Александър Димитров ще се опита да вкара нова енергия от втори опит, след като срещу Турция второто полувреме се превърна във фиаско. Със сигурност ще има промени и в личен разговор с репортер на БТА Димитров призна, че на терена ще има много нови лица, които трябва да дадат и ново поведение. Излизането от състава на контузения Иван Турицов прави дясната зона на защитата доста уязвим пост, а и Виктор Попов не се чувства добре след автогола, който си вкара в събота на “Васил Левски“. Това дава шанс на привикания в последния момент Мартин Георгиев от Славия да започне като титуляр. Вероятно ще има промяна и на лявата страна и Димитър Велковски от Арда ще започне вместо Християн Петров от нидерландския Хееренвеен. Контузиите на Антон Недялков и Фабиан Нюрнбергер лишиха Димитров от първите две опции на поста. Но Димитров призна, че стабилността на защитата довечера ще бъде водеща, макар да "излизат срещу най-добрия отбор в света, при който липсващите футболисти не се отразяват" на поведението на терена.

Петкратният футболист номер 1 на България и лидер на тима Кирил Десподов ще запише своя 58-и мач, а Ивайло Чочев ще излезе с трикольора на гърдите за 50-и път.

Още: "Наясно сме, че ще ядем шамари": Селекционерът на България демонстрира "шампионско" мислене преди Испания

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Национален отбор по футбол Испания отбор световни квалификации информация 2025
Още от Футбол България
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес