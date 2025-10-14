0:13 и още... България се изправя срещу най-големия си кошмар

Българският национален отбор по футбол излиза довечера срещу най-големия си кошмар в исторически план - Испания, и то идвайки от много лош резултат срещу Турция в събота. Сега тимът на Александър Димитров ще се опита да избегне нова тежка загуба. Двубоят на стадион "Хосе Сория" е с начален час 21:45 часа, а главен съдия е Вили Делажо от Франция.

България се изправя срещу Испания в опит да промени историята

България падна с 1:6 в третата си квалификация, а четвъртата се очертава като още по-труден ребус за решаване. Мачовете срещу Испания по традиция носят негативни емоции за привържениците на футбола в България, а сега в качеството си на европейски шампион и законодател на играта, "Ла Фурия" бърза да си гарантира класиране и за Световните футболни финали през 2026-а година в САЩ, Мексико и Канада, за да покаже там пълното си съзвездие от млади футболисти с уникални качества. Според предварителните информации, утре испанците ще пуснат не повече от пет човека, играли в първия мач - вратарят Унай Симон, Мартин Субименди, Робин льо Норман, Педри и направилия дебют тогава младок Хесус Родригес.

"Лъвовете" имат загуба с 0:13 от Испания

До момента двете страни са се срещали шест пъти, като статистиката е категорично в полза на Испания – пет победи и едва едно равенство. В списъка с поражения е и най-тежкото до момента – 0:13 през 1933-а година. Шест от попаденията са на Едуардо Валиньо-Чачо от Ла Коруня, който обаче записва точно три мача за националния тим и не успява да се утвърди.

Тази загуба е част от турне на националите, в което те пътуват с влак до Мадрид. На стадион "Чамартин" българите излизат с шпайкове за лека атлетика, а не с футболни обувки и изглеждат на моменти комично при опитите си да бъдат стабилни в единоборствата. В допълнение в 55-ата минута червен картон получава халфът на Левски (Сф) Константин Ефремов-Жабчо и това още повече срива българската съпротива. Турнето е завършено с гостуване в Букурещ, където тимът претърпява ново тежко поражение – 0:8 от Румъния, но пък в касата на федерацията тогава влизат някакви пари.

България е отбелязала едва два гола в испанската врата за всичките си шест мача до момента – един на Стоичков при единственото равенство 1:1, дошло на Евро 96, и един на Емил Костадинов на Световното първенство през 1998-а година при тежката загуба с 1:6. Последната битка беше на 4-и септември тази година на стадион "Васил Левски" в София и завърши 0:3.

Александър Димитров излиза с много нови лица срещу европейския шампион

Сега националният отбор има нов треньор – амбициозният Александър Димитров ще се опита да вкара нова енергия от втори опит, след като срещу Турция второто полувреме се превърна във фиаско. Със сигурност ще има промени и в личен разговор с репортер на БТА Димитров призна, че на терена ще има много нови лица, които трябва да дадат и ново поведение. Излизането от състава на контузения Иван Турицов прави дясната зона на защитата доста уязвим пост, а и Виктор Попов не се чувства добре след автогола, който си вкара в събота на “Васил Левски“. Това дава шанс на привикания в последния момент Мартин Георгиев от Славия да започне като титуляр. Вероятно ще има промяна и на лявата страна и Димитър Велковски от Арда ще започне вместо Християн Петров от нидерландския Хееренвеен. Контузиите на Антон Недялков и Фабиан Нюрнбергер лишиха Димитров от първите две опции на поста. Но Димитров призна, че стабилността на защитата довечера ще бъде водеща, макар да "излизат срещу най-добрия отбор в света, при който липсващите футболисти не се отразяват" на поведението на терена.

Петкратният футболист номер 1 на България и лидер на тима Кирил Десподов ще запише своя 58-и мач, а Ивайло Чочев ще излезе с трикольора на гърдите за 50-и път.

