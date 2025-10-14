Войната в Украйна:

Окончателно: 52 млн. лв. наши пари ще се плащат заради антикорупционен провал с КТБ

14 октомври 2025, 20:17 часа 255 прочитания 0 коментара
Антикорупционната комисия, водена засега временно от Антон Славчев, окончателно се провали в опита си да не плаща съдебна такса, която е около три пъти по-голяма от годишния ѝ бюджет. При това, таксата трябва да бъде платена, защото самата комисия се отказа от свой иск за запор на имущество за 1,3 млрд. лева по дело за КТБ. Делото попадна в годишния обзор на неправителствената организация Антикорупционен фонд (АКФ) като пример колко неефктивна е работата на въпросната комисия, която трябва да бори корупцията по високите етажи на властта в България - Още: Ново начало с корупцията: Колко точно милиона плащаме от джобовете си за плачевен резултат (II част)

В последен опит да се отърве, Антикорупционната комисия се позова на решение на Европейския съд, касаещо в България, в което се казвало, че държавните такси (разбирай съдебните) били непропорционално завишени. Върховният касационен съд (ВКС) не приема този аргумент - защото става въпрос не за предмета по делото, както и защото Антикорупционната комисия е изпуснала срок за обжалване (ПЪЛНОТО ОПРЕДЕЛЕНИЕ - ТУК).

Припомняме, че годишният бюджет на Антикорупционната комисия е около 16 млн. лева. Това значи, че таксата, която комисията трябва да плаща, е над 3 пъти по-голяма.

От фалита на КТБ изминаха вече 11 години, но все още няма окончателни присъди за когото и да било по този случай - Още: Провал по дело за КТБ: Антикорупционната комисия трябва да плати 52 млн. лева

Кой е Антон Славчев

Антон Славчев стана известен на обществото в България в скандала "Апартаментгейт", както и като един от хората на ръководна длъжност в правоохранителните органи, появили се накуп в момента, в който беше арестувана бившата кметица на район "Младост" Десислава Иванчева. Когато "Апартаментгейт" беше в апогея си, излязоха данни, че Славчев е собственик на част от тераса с квадратура 244 кв. м и на апартамент от 63 кв. м, които е закупил за 18 639 лв., или 151 евро за квадрат. Имотите са закупени през 2010-2011 година в чисто нова сграда в столичния кв. "Хиподрума". В крайна сметка по този въпрос нямаше някакво институционално развитие - Още: "Апартаментгейт" - недосегаемите отново са "невинни"

Иначе Славчев беше замесен и в случая с ареста на кмета на Варна Благомир Коцев, след като явно е фаворит на Делян Пеевски да остане начело на Антикорупционната комисия (КПК), въпреки вербални заявки за противното, които не са подкрепени с действия в пленарна зала - Още:

