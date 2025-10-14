Войната в Украйна:

Полицията в Добрич откри 15-годишно момиче, обявено по-рано за издирване

14 октомври 2025, 19:50 часа 416 прочитания 0 коментара
Полицията в Добрич откри 15-годишно момиче, обявено по-рано за издирване

15-годишната Виктория Красимирова от Добрич, която беше в неизвестност от неделя следобед, е открита. От полицията отказаха да дадат подробности, но заявиха за bTV, че по оперативни данни са стигнали до местонахождението на момичето.

Още: Обезобразен и в кръв: Родителите на пребитото момче в Пловдив с разкрития за нападателя

"То е открито живо и здраво на територията на Добрич и ще бъде предадено на нейните родители", посочиха от полицията. Полицата благодари на гражданите и служителите, участвали в изтриването.

Още: Варненската прокуратура поема случая с пребития полицейски директор в Русе

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Издирване полиция
Още от Крими
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес