Полицията в Добрич откри 15-годишно момиче, обявено по-рано за издирване

15-годишната Виктория Красимирова от Добрич, която беше в неизвестност от неделя следобед, е открита. От полицията отказаха да дадат подробности, но заявиха за bTV, че по оперативни данни са стигнали до местонахождението на момичето.

"То е открито живо и здраво на територията на Добрич и ще бъде предадено на нейните родители", посочиха от полицията. Полицата благодари на гражданите и служителите, участвали в изтриването.

